Продажи «Соллерс» в России в июле выросли в 2,3 раза в годовом выражении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продажи группы «Соллерс» в России в июле 2023 года в годовом выражении выросли на «низкой базе» в 2,3 раза — до 4 515 автомобилей. В июне автопроизводитель реализовал 3 969 машин, то есть продажи выросли на 13,8%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).



В прошлом году «Соллерс» реализовал на российском рынке 3 841 УАЗ (рост в 2,1 раза год к году), 664 легких коммерческих грузовика Sollers нового модельного ряда и оставшиеся десять Ford Transit, производство которых прекратили в Елабуге год назад.

В январе — июле продажи «Соллерса» выросли на 26,8% — до 21 033 автомобилей. Доля рынка составила 4%, увеличившись на 0,1 п.п.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Соллерс» может начать производство туристических автобусов в начале 2024 года на базе особой экономической зоны «Алабуга». Рассчитывается, что подготовительную работу закончат к концу этого года, чтобы в следующем году организовать производство.

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Маргарита Головатенко