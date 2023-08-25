В Казани начал работу центр продуктового развития компании «Соллерс»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии центра продуктового развития компании «Соллерс», сообщает его пресс-служба. Мероприятие прошло в инновационно-производственном технопарке «Идея» в Казани.

По задумке, открытие центра станет новым этапом стратегического развития «Соллерс». Он выступит площадкой продуктовой кооперации с технологическими партнерами в России и за рубежом.

Сейчас центр занимается локализацией интеграции дизельного топлива и разрабатывает проект полного привода для автомобилей. На территории объекта работают около 300 человек.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Как писало «Реальное время», центр сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей, а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей. В его работе будут задействованы российские и международные инженеры, а еще выпускники ведущих технических вузов Татарстана и Поволжья.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов