Эксперты рассказали о причинах обмеления Волги — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Этим летом площадь обмеления Волги достигла невероятных размеров, отмечают жители Татарстана. Заметить изменения можно, просто окинув взглядом берега водоемов — они все в засохшей тине, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Метеорологический прибор осадкомер Третьякова, служащий для измерения количества осадков, в этом месяце в основном бездействует — осадков выпало менее 1 мм, отмечают синоптики. Жаркое лето — одна из причин обмеления Волги. Среднемесячная температура превысила 5 градусов от климатической нормы, а осадков в Татарстане выпало в три раза меньше обычного.

— За все лето выпало всего 67 мм осадков, в то время как в норме за три летних месяца должно выпадать около 180 мм осадков. В то же время изнуряющая жара этого лета обеспечила интенсивные испарения, что также повлекло за собой некоторые уменьшения количества влаги в водоемах, — объяснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

Специалисты видят причину обмеления рек и в застройке берегов: она высушивает мелкие водоемы, которые питают Казанку, а затем и главную водную артерию страны.

— Именно от притоков зависят, в общем-то, пополнения водой Куйбышевского водохранилища. Ну, к примеру, на Казанке существует немало притоков городских. Есть Солонка, Сухая, Киндерка, Нокса. Многие из них застроены, продолжают выделять и выделять участки. Соответственно, реки эти становятся сухими — не восполняется Казанка, не восполняется Волга, — рассказала заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова.

Экологи отмечают: происходит не обмеление Волги, а снижение уровня Куйбышевского водохранилища. Сейчас он составляет 51 метр.

— В настоящее время расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища составляют 5 тысяч куб. м в секунду. При этом приток составляет 4 тысячи куб. м в секунду. Из-за этой разницы происходит снижение уровня водохранилища порядка 1,5—2 см в сутки, — пояснила начальник отдела Минэкологии Татарстана Татьяна Васильева.

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Маргарита Головатенко