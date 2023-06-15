Гид по Летнему книжному фестивалю «Смены»

Самые интересные мероприятия Летнего книжного фестиваля «Смены», по версии «Реального времени»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»

В эти выходные, 17—18 июня, в Казани в шестой раз пройдет Летний книжный фестиваль «Смены». В нем примут участие более 80 российских издательств, более 50 федеральных спикеров, среди которых писатели, историки, доктора наук, художники и современные культуртрегеры. В рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка, лекции, дискуссии и мастер-классы, а также концерты, спектакли и выставки. Площадками фестиваля станут парк «Черное озеро», Национальная библиотека РТ и Центр современной культуры «Смена». «Реальное время» собрало все самые интересные мероприятия Летнего книжного фестиваля «Смены» в одном материале.

Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Национальной библиотекой Татарстана и Дирекцией парков и скверов Казани при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Стратегический партнер фестиваля — Фонд «Живой город». Стратегический медиапартнер фестиваля — интернет-газета «Реальное время».

50 главных книг Летнего книжного фестиваля «Смены»

Центральное событие фестиваля — книжная ярмарка в парке «Черное озеро», в которой примут участие более 80 независимых издательств со всей России. Гости смогут первыми приобрести главные книжные новинки без наценок и лично пообщаться с представителями любимых издательских домов.



1 / 50 Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»/иллюстрация Екатерины Петровой

Аннотации к каждой книге можно прочитать в нашем материале «50 главных книг Летнего книжного фестиваля «Смены». А также читайте подробные рецензии на некоторые книги из подборки.

Татьяна Муравьева. «Мифы Поволжья» (16+)

«Реальное время» встретилось с Татьяной Владимировной Муравьевой и поговорило о персонажах татарской мифологии, которым удалось «выжить», о языческих традициях в современности и о том, почему барс и волк белые.

Читайте интервью с Татьяной Муравьевой.

Фото Максима Платонова/realnoevremya.ru

Стиг Дагерман. «Немецкая осень» (16+)

«Немецкая осень» — это детальное и яркое описание разрушенной после войны Германии. Красной нитью через все репортажи проходит идея о том, что можно быть жертвой и преступником одновременно. Нищета, голод и отчаяние были повсюду. Независимо от того, было ли страдание безвинно или заслуженно.

Читайте рецензию на книгу Стига Дагермана «Немецкая осень».

Фото: Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

Лидия Юкнавич. «Потрясение» (18+)

Роман Лидии Юкнавич «Потрясение» — это смесь «Облачного атласа» Дэвида Митчелла и «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Только главная героиня Юкнавич проваливается не в кроличью нору, а перемещается сквозь время с помощью воды. Писательница не рассматривает время линейно. В ее романе разные периоды истории человечества разговаривают друг с другом.

Читайте рецензию на книгу Лидии Юкнавич «Потрясение».



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Мэтью Квик. «Свет — это мы» (18+)

Действие романа «Свет — это мы» происходит в городе Мажестике в Пенсильвании. Читатель видит историю глазами тревожного человека, оказавшегося в эпицентре трагедии, — Лукаса Гудгейма. После массового убийства в кинотеатре город должен либо объединиться для исцеления, либо навеки погрузиться в траур.



Читайте рецензию на книгу Мэтью Квика «Свет — это мы».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Вернер Херцог. «Сумерки мира» (16+)

Роман немецкого кинорежиссера Вернера Херцога «Сумерки мира» рассказывает историю японского солдата Хиро Оноды, который три десятилетия прожил в джунглях маленького филиппинского острова Лубанг и продолжал бороться во Второй мировой войне, пока не сдался в 1974 году.

Читайте рецензию на книгу Вернера Херцога «Сумерки мира».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Дискуссия «Как рассказывать о книгах и культуре»

В центре обсуждения — тонкости современной презентации книги. Книжные обозреватели и издатели выскажут свое мнение о месте книги в сознании современного человека и новых способах популяризации сложного продукта в век «быстрого контента». Как медиа о культуре формируют тренды? Какие медиаформаты наиболее востребованы у читателей и пользователей социальных сетей? Как рассказывать о книгах, кино и искусстве, чтобы максимально вовлекать читателя? Как превратить культурное мероприятие или выход книги и фильма в инфоповод? С какими проблемами сталкиваются сейчас медиа о культуре и как они развиваются? Формируют ли блогеры культурные вкусы и что делать с феноменом «Тик-Тока»? И кто сейчас культурный рупор для подростков и молодежи?

Когда: 18 июня, 16:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1

Смотрите стримы «Реального времени» с Екатериной Писаревой и Никитой Карцевым.



Спикеры:

Екатерина Писарева — шеф-редактор группы компаний «Литрес», книжный обозреватель.

Максим Мамлыга — книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания».

Ксения Коробейникова — искусствовед и автор telegram-канала «ку-ку», основательница коммуникационного агентства «Схема».

Никита Карцев — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино».

Екатерина Петрова (модератор) — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком».



ТОП-3 дискуссии Летнего книжного фестиваля «Смены»

Дискуссия «Детская книга в СССР: что это было и как с этим наследием быть сейчас?»

Детская иллюстрированная книга включает в себя не только творчество писателя, но и большую работу художников. Через книги для детей мастера отечественного авангарда Эль Лисицкий, Александр Родченко, Вера Ермолаева передали феномен золотого столетия книжной графики. Иллюстраторами множества детских книг 1960—1980-х годов стали мастера «Московской концептуальной школы». В их число входят художники Илья Кабаков, Виктор Пивоваров и Эрик Булатов. Позже более 100 книг для детей создадут Михаил Ромадин и Рашит Сафиуллин, известные по своей работе в кинокартинах «Солярис» и «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского.

В последнее десятилетие детские книги пережили глобальный бум и стали своеобразным интернациональным языком, который не нуждается в переводе и понятен во всех странах мира, что роднит книги-картинки с современным искусством. Детские книги отлично вписываются в концепцию музеев современного искусства. Сами же издатели, используя новейшие иллюстрации, отдают дань уважения наследию художников ХХ века и обмениваются репринтными изданиями друг с другом.

Во время дискуссии будут обсуждены вопросы книги-картинки, как территории пересечения литературы и художественного искусства, отраженном в иллюстрированных книгах духа времени и вклада мастеров иллюстраторов концептуализма в формировании детской литературы 1960—1980-х годов. По каким причинам в отечественной детской книге встретилось множество художников, имена которых впоследствии стали известны на весь мир? И, конечно, какие свежие стратегии подсказывают детские книжки.

Когда: 17 июня, 17:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2

Спикеры:

Вадим Гинзбург — коллекционер, исследователь детской иллюстрированной книги СССР.

Станислав Дединский — историк кино и анимации, издатель, главный редактор киноведческой артели 1895.io.

Ольга Чернышева — современная российская художница, работающая с самыми разными медиа (фотография, видео, инсталляция, живопись, графика).

Никита Карцев (модератор) — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино».

Кирилл Маевский (модератор) — сооснователь Центра современной культуры и книжного магазина «Смена», программный директор Летнего книжного фестиваля «Смены».

Книга Фаика Тагирова и Суфии Тагировой «Безнен Алиф», которая вошла в новую серию «Кустода»/предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»

Дискуссия «Как оценить русский дизайн?»

Книжный дизайн — это полноценный творческий процесс, который предусматривает подбор форм, шрифтов, цветовой палитры, образной подачи переплета и иллюстраций. Но книжный дизайн далеко не всегда был важным элементом для издателя. Раньше книга выполняла миссию носителя информации, это была ее главнейшая функция. Однако в настоящее время книга — не просто связующий компонент между личностью и информацией. Книга содержит в себе и художественно-развлекательный характер. Это связано с множеством факторов: изменением технических способностей полиграфии, популяризация рекламных технологий, изменение системы психологической организации человечества. В связи с этим книжному дизайну в настоящее время уделяется больше внимания. Уникальный яркий внешний вид привлекает больше покупателей и дополняет само представление о книге.

Во время дискуссии участники обсудят суть книжного дизайна на сегодняшний день и проблему уникальности, характерной для периода оттепели и русского авангарда, а также графическое наследие современных отечественных книжных дизайнеров. Как в будущем можно будет описать актуальный дизайн-процесс? Станет ли он единой системой, как швейцарский и голландский дизайн? Или же останется разрозненным явлением, не поддающимся единой тенденции? Как сейчас развивается дизайн печатных изданий и с какими проблемами сталкивается?

Когда: 17 июня, 14:00

Где: Национальная библиотека РТ

Спикеры:

Дмитрий Безуглов — куратор Центра Вознесенского.

Рустам Габбасов — дизайнер, куратор, сооснователь журнала «Шрифт».

Иннокентий Келейников — дизайнер, соорганизатор Национального конкурса дизайна книги «Жар-книга».

Анна Наумова — дизайнер, дизайн-студия АНКБ.

Фото предоставлено realnoevremya.ru Центром Вознесенского

Дискуссия «Как осознанность меняет моду и всю культуру потребления»

Уже давно известно об экологической катастрофе, к которой может привести потребительское отношение человека к природе. Регулярно мы слышим о стихийных катастрофах, возникших в результате деятельности человека. Фэшн-индустрия находится на третьем месте в списке наиболее загрязняющих окружающую среду производств. В связи с такой тенденцией крупные компании и отдельные люди прибегают к апсайклу — создание новых вещей из уже существующих и не использующихся по назначению, и к ресейлу — вторичной продаже вещей. А также в современном обществе набирает популярность шеринг — совместное использование или потребление. К шерингу можно отнести каршеринг, свопы, прокат костюмов, библиотеки и буккроссинг.

Во время дискуссии эксперты и спикеры поговорят о развитии фэшн-индустрии во времена осознанного потребления, о влиянии моды на экологическую ситуацию, а также о значении крупных компаний в этой ситуации. Помимо этого, обсудят, какое общество потребления в России роль апсайкла, ресейла и шеринга в сохранении природы.

Когда: 18 июня, 14:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1

Читайте интервью с Анзором Канкуловым.



Спикеры:

Анзор Канкулов — журналист, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

Дарья Мезурнишвили — главный эксперт по экологическим коммуникациям, автор идеи проекта СИБУР х WOS.

Ильназ Усманов — арт-директор апсайкл-коллекции от Enter и СИБУР.

Ася Бажан — художественный стилист.

Лилия Юс — основательница фестиваля осознанного потребления «КультТорг».

Ксения Ярема — основательница апсайкл-бренда Pijmak.

Нияз Хайруллин (модератор).

Анзор Канкулов/фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»

ТОП-5 презентаций книг Летнего книжного фестиваля «Смены»

Презентация книги Оскара Конюхова «С отцом по всему свету»

В этом году всемирно известный советский и российский путешественник Федор Конюхов и его сын Оскар отмечают юбилей — четверть века общей деятельности по организации и проведению уникальных экспедиций.

Конюхов-старший совершил пять кругосветных плаваний в одиночку, 17 раз преодолел Атлантический океан, побывал на всех Семи вершинах (высочайшие вершины всех частей света, — прим. ред.), совершил первое одиночное кругосветное плавание и стал первым человеком в мире, кто побывал на пяти полюсах Земли: Северный географический, Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест, мыс Горн. В общей сложности установил два десятка мировых рекордов под российским флагом.

Его сын стал бессменным управляющим его штабов. В своей книге «С отцом по всему свету» Конюхов-младший раскрывает тайны экспедиционной работы. Конюхов-младший повествует о трудностях, возникающих в экспедициях и при их планировании, рисках, которым подвергался его отец в экспедициях. В книге автор рассказывает в том числе о переходе на гребной лодке с мировым рекордом в 46 суток и 4 часа через Атлантику, о рекордном одиночном полете на воздушном шаре, который длился 11 дней, 4 часа и 20 минут. А также о подготовке к участию в кругосветных парусных гонках одиночек Around Alone и Vendee Globe.

Когда: 17 июня, 14:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1

Спикер:

Оскар Конюхов — путешественник, сын и соавтор книг Федора Конюхова, руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова.



Оскар Конюхов/фото предоставлено realnoevremya.ru Оскаром Конюховым

Презентация книги Дина Макканелла «Турист. Новая теория праздного класса»

Для чего мы отправляемся в путешествие и при чем тут экономическое неравенство? Как путешественнику найти аутентичность в самых знаменитых туристических местах? На эти и другие вопросы в беседе, посвященной переизданию книги «Турист. Новая теория праздного класса», ответят главный редактор Александр Иванов и научный редактор «Туриста» Александр Сувалко.

Эксперт в области ландшафтного дизайна Дин Макканелл в своей книге «Турист. Новая теория праздного класса» изучает аутентичность и культуру, объединенные с построением общественной действительности вокруг феномена туризма, который охватил западное общество в конце XX столетия. Он исследует «поведения туристов и мест их путешествий, чтобы лучше понять скрытые структуры и значения жизни в конце современной эпохи».

Дин Макканелл рассматривает путешественника как современного человека. Автор дает полный высокоструктурный анализ. Макканелл говорит, что мир, предшествующий нынешнему, не пропал, а стал бесконечным числом туристических мест. А мы, туристы, стараемся подойти ближе к истокам, изучая и рассматривая «отфотошопленные» версии того, что было.

Когда: 17 июня, 16:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1

Читайте рецензию на книгу Дина Макканелла «Турист. Новая теория праздного класса».



Спикеры:

Александр Иванов — философ, главный редактор издательства Ad Marginem.

Александр Сувалко — культуролог, заместитель директора Института исследований культуры факультета городского и регионального развития; преподаватель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Презентация книги Юлии Щербининой «Книга как иллюзия. Тайники, лжебиблиотеки, арт-объекты»

Уже больше пяти сотен лет люди промышляют тем, что изготавливают различные предметы в форме книг. Человек настолько привык к их обыденному виду и будничности, что даже не удивлен, когда перед глазами возникают книжные муляжи и книжные изображения в живописи. В томах не только хранили ценные и памятные для человека предметы, но и утаивали секретное, прятали ворованное и скрывали запретное от любопытных глаз. Некоторые люди больше не видят в книге источник информации, теперь для них это лишь деталь интерьера. Часто книги ценят не за их содержимое, а за визуальный облик.

Откуда возникла эта тенденция? Кому мог понадобиться не просто фальшбук, а целая лжебиблиотека и как она использовалась? Какие были неожиданные, порой даже шокирующие, факты о библиофеноменах разных эпох? Кто и для чего вообразил пользоваться томами не по их прямому назначению?

Вас ждет прогулка по аристократическим гостиным XVII столетия, посещение буржуазных кабинетов XIX века и современных музеев. Вы погрузитесь с головой в столь интересный мир книжных арт-объектов.

Когда: 17 июня, 17:30

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1

Читайте интервью с Юлией Щербининой.

Спикер:

Юлия Щербинина — филолог, специалист по книговедению и читательским практикам, исследователь и популяризатор книжной культуры, доктор педагогических наук.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Презентация книги Марка Биттмана «Общество поглощения»

Еда — на первый взгляд, легкодоступная вещь в обыденной жизни, даже несмотря на то, что сама по себе — это первостепенная необходимость в любом обществе. Мало кто задумывался о том, какой долгий путь от производителя до его потребителя проделывает наша пища. В своей книге журналист и по совместительству писатель Марк Биттман размышляет, как стремление человечества добиться легкого доступа к столь необходимой ему еде, привело к порабощению себя в бесконечный цикл рабства, спровоцировало колонизацию и голод. Автор рассматривает роль пищи в истории в первую очередь на примере США, но в то же время затрагивает и другие страны. Как человечество пришло к нынешнему положению, когда крупные пищевые промышленные компании захламляют планету и отравляют ее жителей?

Несмотря на это, автор не считает нынешнее положение безнадежным. Он видит возможные решения проблемы и в своей книге обращается к простым людям, активистам и правительствам всех стран с призывом изменить положение дел.

Когда: 17 июня, 19:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2

Читайте рецензию на книгу Марка Биттмана «Общество поглощения: Человечество в поисках еды».

Спикеры:

Александр Сувалко — культуролог, заместитель директора Института исследований культуры факультета городского и регионального развития; преподаватель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

Лилия Пахомова — продюсер книжных проектов издательства «Альпина нон-фикшн».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Презентация книги Надежды Плунгян «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917—1939 годов»

Новая книга искусствоведа Надежды Плунгян посвящена анализу трансформации образа женщины в советском искусстве в зависимости от курса партии и требований, негласно возлагаемых на женщину в первой половине XX века: от 1917 до 1939 года. Плунгян представляет читателю крылатых дев-революционерок и неграмотных крестьянок, женщин городского дна и ударниц метростроя, монахинь, подпольщиц, заключенных, милиционерок и летчиц. На презентации автор будет говорить о разных подходах в области искусства к образу «нового человека» в 1930-х гг. и о том, как наш взгляд в условиях обстоятельств нового времени искажает представление об эпохе того периода. Изобразительное искусство той эпохи позволяет нам открыть дверь, в которой мы сможем разглядеть еще один ракурс на историю советского феминизма. Но что более важно — даст возможность лучше узнать себя, изучив историю своей семьи.

Надежда Плунгян рассказывает, как тесно пропагандистские и агитационные цели переплетались с общественными изменениями и новаторством в искусстве, а также предлагает разобрать раннесоветскую гендерную реформу как основу возникшего разнообразия художественных решений.

Когда: 18 июня, 15:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2

Спикер:

Надежда Плунгян — историк искусства, независимый куратор, преподаватель НИУ ВШЭ. Автор цикла кураторских проектов о советском искусстве 1930-х годов в «Галерее на Шаболовке» (совместно с Александрой Селивановой), ведущий куратор выставок «Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева» (2017—2018). Автор книг «Александр Лабас. Музыка» (2020) и «Блуждающие звезды. Советское еврейство в довоенном искусстве» (2021).

Надежда Плунгян/фото предоставлено realnoevremya.ru Надеждой Плунгян

ТОП-3 лекций Летнего книжного фестиваля «Смены»

Лекция «Ленинград — Вашингтон: Сталинские продажи шедевров Эрмитажа»

История о том, как лучшие полотна Эрмитажа пополнили коллекцию Национальной галереи искусства в Вашингтоне, о продавцах, покупателях и посредниках, которые совершили сделку века, о дальнейшей участи картин. В общей сложности с молотка ушла двадцать одна картина, среди авторов этих работ: Рафаэль Санти, Паоло Веронезе и, как предполагалось, Рембрандт Харменс ван Рейн, Тициан Вечеллио и другие. Только картинами не обошлось: продавали мебель, монеты, древние рукописи, книги, скульптуру, гобелены, ковры и даже почтовые марки.

Зачем нужно было продавать национальные достояния, шедевры из главных музеев страны? Массовая продажа художественных ценностей, включая произведения искусства из Эрмитажа, были еще одним экстраординарным источником финансирования индустриализации в условиях золотовалютного банкротства Советского Союза. Это результат форсирования индустриального развития и необходимости финансировать индустриальный рывок, который позволит получить валюту и золото для того, чтобы построить коммунизм в стране.

Когда: 17 июня, 15:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1

Спикер:

Елена Осокина — доктор исторических наук, профессор. окончила Исторический факультет МГУ. Многие годы работала в Институте российской истории Российской академии наук. Автор книг «За фасадом «сталинского изобилия», «Золото для индустриализации: Торгсин», «Алхимия советской индустриализации», «Небесная голубизна ангельских одежд», «Судьбы икон в Стране Советов». Лауреат Макариевской премии и премии «Просветитель».

Елена Осокина/фото Анны Коонен/предоставлено realnoevremya.ru Еленой Осокиной

Лекция «Русский нигилизм»

Тема нигилизма, подобно проблеме бесчеловечности, довольно часто занимала умы философов и интеллигенции во всем мире на протяжении веков. В своем произведении «Европейский нигилизм» Мартин Хайдеггер говорит, что нигилизм имеет «русский след» в лице Достоевского и Тургенева. В их интерпретации слово означало позицию жесткого отрицания, идею разрушения ради самого разрушения, издевательство над проявлениями прогресса в русской жизни, отсутствие положительных взглядов адептов «теорий, создаваемых из ничего». Идеологами нигилизма также являлись Писарев, Чернышевский и Добролюбов. Являясь русским вкладом в европейскую метафизику, нигилизм становится на рубеже XIX и XX веков визитной карточкой русской религиозно-философской (Розанов, Шестов), а затем и политической (Троцкий, Ленин) революции. В чем принципиальное отличие русского нигилизма от европейского?

Когда: 17 июня, 14:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2

Читайте интервью с Александром Ивановым.

Спикер:

Александр Иванов — философ, главный редактор издательства Ad Marginem.

Александр Иванов/фото предоставлено realnoevremya.ru издательством Ad Marginem

Лекция «Как понимать квантовую механику. Что существует и какие есть варианты?»

У предметов окружающего мира есть свойства и признаки, которые человек способен заметить невооруженным взглядом. Однако, переступая через невидимую границу, мы столкнемся с новыми принципами мироздания — квантовыми правилами, которые влияют на наш привычный и простой мир. Их практическая связь с теорией феноменальна. Одновременно они могут как дать ответы на сложнейшие вопросы, так оставить за собой множество концептуальных вопросов.

Почему не возникают парадоксы квантовой физики в реальной жизни и почему так тяжело запечатлеть состояние одновременно противоположных состояний объекта? Как начать смотреть на опыты квантовой механики и видеть в них суть? Как используются волновые функции и волновые уравнения в современных теориях и почему не реализовавшиеся возможности по сей день остаются под вопросом?

Одно лишь можно сказать точно: волновая функция действительно определяет наш мир, но одновременно с этим различные состояния распределяются по параллельным вселенным и больше никогда не встречаются, или же волновая функция определяется личным опытом и ограничивается лишь способностью агента поставить деньги на кон.

Когда: 18 июня, 13:00

Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2

Спикер:

Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, ведущий передачи «Вопрос науки» на телеканале «Наука», лектор и автор научно-популярных фильмов.

Алексей Семихатов/фото Елены Либрик, «Научная Россия»/предоставлено realnoevremya.ru Алексеем Семихатовым

ТОП-3 мероприятий Летнего книжного фестиваля «Смены»

Экскурсии-медиации по выставке «Натуральные числа»

В честь тридцатой персональной выставки Ильгизара Хасанова «Натуральные числа», в галерее представлено одиннадцать произведений художника, а также произведения, созданные специально для нового проекта. «Натуральные числа» — это две инсталляции из пяти элементов. В их основе лежит единый сюжет: как человек передвигается из точки «рождения» в точку «знака памяти». Каждая экспозиция уникальна, ведь описание путей разнообразно, но точка пересечения лишь одна: показать зрителю на совпадение знаков и чисел в круговороте жизни.

Важно обратить внимание на видеозаписи, на которых происходит диалог между Ильгизаром Хасановым и его другом, по совместительству автором текстов к его выставкам, Рашидом Тухватуллиным. Благодаря видеозаписям, есть возможность послушать их общие воспоминания, идеи и «натуральные числа». Каждое видео соответствует своей части экспозиции и композиционно связывает расположенные вокруг художественные предметы, а задумка расположить структуру выставки, которая задана двумя инсталляциями — «Соль земли» и «Велосипедист», зеркально вдоль маршрута прямого и обратного осмотра экспозиции, образует цикл, в котором работы автора сопровождают зрителя по намеченному символическому пути.

Когда: 17—18 июня, 14:00 и 17:00

Где: Центр современной культуры «Смена»

Читайте репортаж с выставки «Натуральные числа».

Фото Даниила Шведова/предоставлено realnoevremya.ru Центром современной культуры «Смена»

«Оттепель — наша Античность. К открытию выставки «О, Оттепель!»

Начало середины XX века ознаменовалось тяжелым периодом, но однозначно нескудным на появление талантов в области литературы, дизайна и философии. Проект «Центр исследований Оттепели», запущенный Центром Вознесенского в сентябре 2022 года, ставит перед собой конкретную цель — освежить память всем посетителям выставки «О, Оттепель!», открыв с новой стороны забытых выдающихся людей эпохи Оттепели — от дизайнеров до мыслителей.

Выставка обогащалась все большим количеством материала, поскольку Центр обращался к достоверным историческим источникам, собирая истории графического дизайна музыкальных пластинок и детской книжной иллюстрации, путевые эскизы и даже скетчи. «О, Оттепель!» станет основополагающей темой, которая задаст направление дискуссии.

«Центр исследований Оттепели» находит единое толкование этого периода неправильным, поэтому кураторская команда совместно с Марией Кравцовой, главным редактором издания «Артгид», проявляют интерес к тому, чтобы рассказать о региональных «оттепелях», сюжетах, которые могли остаться незамеченными, но обязательны к ознакомлению, и о том, как в экспозиционной истории они работали с проектом и какой потенциал еще впереди.

Когда: 17 июня, 15:30

Где: Национальная библиотека РТ

Спикеры:

Дмитрий Безуглов — куратор Центра Вознесенского.

Ольга Варцева — директор Центра Вознесенского.

Мария Кравцова — историк искусства, главный редактор портала по искусству «Артгид», старший научный сотрудник Музея Москвы, старший преподаватель магистратуры «Практики кураторства в современном искусстве» Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ.

Фото предоставлено realnoevremya.ru Центром современной культуры «Смена» Реклама. АНО ЦК «Смена»

Экскурсии по выставке «Храмы искусств: опыт реконструкции семи отечественных проектов (1906—2022)» в архиве Фонда «Прометей»

В архиве Фонда «Прометей» имени Булата Галеева находятся материалы, которые представляют собой уникальный архив советского научно-исследовательского института. Там же открыта экспозиция «Храмы искусств: опыт реконструкции семи отечественных проектов (1906—2022)». На выставке посетители увидят архитектурные макеты светомузыкальных залов, спроектированных в разное время по наброскам и эскизам Александра Скрябина, Григория Гидони, Евгения Мурзина, Булата Галеева, Флориана Юрьева и Сергея Зорина.

Александр Скрябин, новаторские идеи которого лежат в основе всех макетов, хотел изменить мир, гармонично сочетая такие элементы, как музыку, звуки, запахи, архитектуру, речь, и уничтожая четвертую стену для зрителя, чтобы он смог в полной мере погрузиться в происходящее на «сцене». Благодаря этому, здание из статичного объекта превращалось в живой, постоянно меняющийся мир с плавно переливающейся архитектурой.

Используя все существующие открытия синтеза искусств в собственных музыкальных залах и открывая все больше новых возможностей сочетать каменное с живым, продолжатели идей Скрябина по сей день пытаются приблизиться к мечте — создать свой «сияющий храм».

Когда: 17—18 июня, 13:00 и 15:00

Где: Центр современной культуры «Смена»

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Специальные гости Летнего книжного фестиваля «Смены»

Андрей Тесля — кандидат философских наук, ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века и старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград). Он также является членом совета Вольного исторического общества. Сфера научных интересов Андрея Тесли включает в себя историю западноевропейской политико-правовой мысли XVII—XIX веков, русскую социально-философскую и общественную мысль XIX века, а также русское гражданское право XIX — начала XX века. Тесля активно занимается исследованиями и публикациями, направленными на развитие и популяризацию русской общественной мысли. На Летнем книжном фестивале «Смены» он участвует в презентации новонайденной пьесы Петра Боборыкина «Скорбная братия».

Рустам Габбасов — известный дизайнер и издатель, который сотрудничает с издательством Shrift Publishers, где является соиздателем вместе с Евгением Юкечевым. Он специализируется на создании и выпуске книг, включая монографии о таких выдающихся художниках, как Соломон Телингатер и Владимир Фаворский. Помимо своей деятельности в издательстве, Рустам Габбасов также является исследователем на Полиграфическом факультете ВХУТЕМАСа. Его интересы лежат в области полиграфии и дизайна, и он вкладывает значительные усилия в исследование и развитие этих областей. На Летнем книжном фестивале «Смены» он участвует в дискуссии «Фаик Тагиров — из казанского авангарда в московскую Оттепель».

Павел Подкосов — крупная фигура в издательской индустрии. Он основатель, руководитель и главный редактор одного из наиболее престижных издательств нон-фикшн литературы в России — «Альпина нон-фикшн». Это издательство стало одним из ведущих на рынке научно-популярной книги в стране. За 14 лет своей деятельности, «Альпина нон-фикшн» выпустила более 600 наименований, общий тираж которых превышает 6 миллионов экземпляров. В портфеле издательства книги по самым разным темам — от истории и науки до бизнеса и психологии. На Летнем книжном фестивале «Смены» он участвует в профессиональной программе.

Читайте интервью с Павлом Подкосовым.



Павел Подкосов/фото предоставлено realnoevremya.ru издательством «Альпина нон-фикшн»



