Что почитать в 2023? Как менялись книжные вкусы / «Реальное время Live»
В апреле 2022 года многие книжные сети выкладывали списки популярных книг и отмечали, что из топов ушла бизнес-литература и книги по инвестициями, а на первый план вышли книги о выживании в тяжелые времена и историческая литература. Как изменились книжные вкусовые предпочтения и что читали в прошлом году? Какие жанры сейчас в топе? Действительно ли молодежь перестала читать? Может ли искусственный интеллект писать книги и заменит ли в будущем авторов? На эти и другие вопросы сегодня ответят Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес», книжный обозреватель и литературный обозреватель нашей редакции Екатерина Петрова — в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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