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Что почитать в 2023? Как менялись книжные вкусы / «Реальное время Live»

14:30, 09.06.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Что почитать в 2023? Как менялись книжные вкусы / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В апреле 2022 года многие книжные сети выкладывали списки популярных книг и отмечали, что из топов ушла бизнес-литература и книги по инвестициями, а на первый план вышли книги о выживании в тяжелые времена и историческая литература. Как изменились книжные вкусовые предпочтения и что читали в прошлом году? Какие жанры сейчас в топе? Действительно ли молодежь перестала читать? Может ли искусственный интеллект писать книги и заменит ли в будущем авторов? На эти и другие вопросы сегодня ответят Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес», книжный обозреватель и литературный обозреватель нашей редакции Екатерина Петрова — в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:52
    ушла бизнес-литература и книги по инвестициями, а на первый план вышли книги о выживании в тяжелые времена и историческая литература - интересные наблюдения
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  • Анонимно 16:07
    да просто все поняли, что в России не заработать и ни одна книжка этому не научит
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