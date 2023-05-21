«Придать боли смысл»

Роман Мэтью Квика «Свет — это мы» и еще семь книг о шутинге

Фото: Максим Платонов

«Шутинг» — слово, которое пришло к нам из английского языка. У него два значения. Его используют, когда говорят о фотокадре, удачно пойманном и запечатленном камерой моменте. Но за словом «шутинг» закрепилось другое значение. Это стрельба. Факты стрельбы в школе фиксировали еще в Советском Союзе, но они не были распространены. Первый громкий случай «скулшутинга» в современной России произошел в 2014 году в Москве. К сожалению, это была первая, но далеко не последняя трагедия. Каждый раз общественность, политики и чиновники много говорят об ужесточении законодательства по обороту оружия, установках камер в школах, тщательной медицинской проверке будущих владельцев огнестрельного оружия. Но очень редко поднимается вопрос о том, что побудило людей совершить такое ужасное преступление. «Реальное время» собрало семь книг, авторы которых попытались осмыслить подобные трагедии и разобраться в их причинах. А американский писатель Мэтью Квик в художественном романе «Свет — это мы» предложил рецепт исцеления травматического опыта через искусство и силу объединения.

Действие романа «Свет — это мы» происходит в городе Мажестик в Пенсильвании. Читатель видит историю глазами тревожного человека, оказавшегося в эпицентре трагедии, — Лукаса Гудгейма. После массового убийства в кинотеатре город должен либо объединиться для исцеления, либо навеки погрузиться в траур. В начале повествования не покидает ощущение, что взгляд писателя на людей в наиболее уязвимом состоянии может легко подорвать надежду на исцеление, но никак не укрепить ее. Квик не боится разбирать трудные эмоции и чувства, которые прекрасно изложены в тексте. За счет этого, а также благодаря хорошо проработанным персонажам и честной демонстрации человеческой уязвимости писатель удерживает внимание читателя до последней страницы.

Лукас Гудгейм — бывший школьный сотрудник по работе с трудными подростками. Во время трагедии он был в городском кинотеатре вместе с женой, которая там погибла. В тот вечер домой не вернулось семнадцать человек. По неизвестным причинам молодой мужчина по имени Джейкоб Хансен устроил стрельбу. Лукас Гудгейм, как и другие родственники погибших, пытается справиться со своей утратой. Его поддерживает лучшая подруга погибшей жены Джилл, директор школы Исайя, его супруга Бесс, а также Дарси. Это убитая жена, которая превратилась в ангела и сопровождала Лукаса на его пути к исцелению. Да, человека, который видит ангелов и искренне в них верит, нельзя считать надежным рассказчиком. Но другого у нас нет.

Однажды на заднем дворе Лукаса появляется оранжевая палатка с человеком внутри. Это оказался Эли, младший брат Джейкоба. Эли — изгой в городе. Жители направили на него весь тот гнев, который не могут выразить «стрелку», так как он тоже погиб в тот злосчастный вечер в кинотеатре «Мажестик». Единственный, кто не отвернулся от подростка, — Лукас, потому что его жена-ангел прошептала:

Путь вперед лежит через этого мальчика.

Структура романа заслуживает отдельного внимания. Квик не стал придерживаться линейной хронологии, как это часто бывает в криминальных историях. Вместо этого он ведет повествование в жанре эпистолярного романа. Лукас пишет письма своему юнгианскому психоаналитику Карлу Джонсону, который тоже потерял жену в той трагедии. Жители Мажестика видят в Лукасе героя, спасшего жизни, в то время как он ощущает себя «чудищем» с разбитым сердцем. С помощью этих безответных писем Карлу мужчина пытается справиться с глубокой печалью, депрессией, галлюцинациями и паранойей.

Эти письма идеально передают лабиринт человеческих эмоций и вызывают старые травмы, а также они постепенно раскрывают природу неврозов Лукаса и трагедию города. Квик заставляет читателя разбирать историю по кусочкам и связывать ее тонкими ниточками, мотивируя размышлять над произошедшим. Автор стремится показать, что даже в самые темные моменты жизни люди способны к любви и созданию человеческих связей и что, независимо от крепости нашего характера, мы будем терпеть неудачи. Просто не нужно неудачам давать возможность окрашивать нашу жизнь. Эту идею Квик вкладывает в письма Лукаса Гудгейма, которые быстро превращаются из простых заметок в интимное изображение человека, ищущего любовь и помощь.

Через извилистые и переплетающиеся пути психики Квик показывает человеческое несовершенство, способное преодолеть трагедию. Выбор писателя относительно массовой стрельбы в любимом кинотеатре маленького городка был подходящей — хотя и невероятно трудной — темой для исследования этой стороны человеческой природы. С увеличением числа случаев массовых убийств вопрос о процессе исцеления после таких событий чрезвычайно актуальный.

В глазах писателя мощным способом справиться с трагедией становится терапевтическая природа искусства. Такие истории играют важную роль в исцелении не только ран вымышленных персонажей, но и реальных ран в сообществах по всему миру. Сами персонажи оплакивают трагедию по-разному, но их катарсис — это искусство. Они вместе создают фильм, чтобы вернуть себе пространство кинотеатра, украденное сломленным человеком.

— Как мы сможем подняться над нашей травмой, если мы не в состоянии оказаться с ней лицом к лицу даже в рамках выдумки? — сказал я в поддержку художественной свободы и целительной силы искусства.— Да, лекарство может быть горьким. Но оно излечивает!

Персонажи романа «Свет — это мы» борются, чтобы найти баланс между надеждой и отчаянием. Сам Лукас, глубоко сломленный человек, во многих отношениях идеальный главный герой истории, сосредоточенной на идее человеческой неполноценности. Он сам спасает множество жизней в ту трагическую ночь, но все равно теряет жену и даже забывает позаботиться о себе. У всех персонажей, будь то выживших или погибших, есть имена, истории и навсегда измененные жизни, о которых читатель лишь мельком узнает в 18 письмах, составляющих этот роман. В этих неполных взглядах на сложности человеческого существования в период трагедии Квик показывает мерцание надежды, которая присутствует всегда, даже если она микроскопическая. Но самое невероятное, что получилось отразить автору, — это конфликт между внешней проекцией надежды и внутренним чувством безысходности. Этот хрупкий баланс проходит красной нитью через весь роман.

«Свет — это мы» — легкая книга с точки зрения писательского стиля, но невероятно сложная из-за тематики. Мэтью Квик постоянно подталкивает читателя к размышлениям. Послание писателя простое и спрятано в середине книги: при столкновении с трудностями важно «придать боли смысл».

Издательство: «Лайвбук»

Перевод: Юрий Мачкасов

Количество страниц: 384

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

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Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» за помощь в проведении съемок.

