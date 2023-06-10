Голодные игры

В книге «Общество поглощения» Марк Биттман показывает, как человечество разрушило себя и планету в стремлении утолить голод

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

А что если посмотреть на человеческую историю и эволюцию через призму еды? Шеф-повар, журналист, колумнист и профессор Колумбийского университета Марк Биттман попробовал это сделать в книге «Общество поглощения: Человечество в поисках еды». Он пришел к выводу, что, пройдя стадию собирателей и охотников, люди разрушили себя и планету. Мы вызывали голод и недоедание. Мы разрушали сельские угодья и другие части ландшафта. Мы «придумали» рабство, расизм и гендерную дискриминацию. Все это происходило с согласия и в сотрудничестве с бизнесом, научными институтами и правительством. Большая часть этого зла сделана с надеждой на прогресс и модернизацию. Но есть ли теперь надежда у самого человечества? Биттман видит ее в будущем. При условии, что мы на всех уровнях перестроим наше сельское хозяйство и производство пищи.

Книга Биттмана «Общество поглощения: Человечество в поисках еды» — это нон-фикшен произведение, которое придерживается журналистского принципа обнародования злоупотреблений. Читая эту книгу, невозможно не вспомнить роман Эптона Синклера «Джунгли» и «Гроздья гнева» Джона Стейнбека.

Фермеры начали ощущать давление в тот момент, когда люди перешли от земледелия для пропитания себя и своей семьи к фермерству с дальнейшей продажей избытка. Появилась потребность в увеличении продовольствия, как растительного, так и животного происхождения. С увеличением количества продовольствия росло население, что приводило к освоению новых земель, включая малопригодные для земледелия. В зависимости от общества (но особенно в США начиная с XIX века) фермы становились все более механизированными. Эта механизация сочеталась с кредитными процедурами для финансирования реорганизации хозяйств. Фермеров подталкивали и продолжают подталкивать к приобретению все больших земельных территорий и, следовательно, к созданию все более крупных ферм. Так они стали зависимыми от сельскохозяйственной техники и больших кредитов.

Биттман рассматривает роль пищи в истории в первую очередь на примере США, но в то же время обращается и к другим странам. В США подобные практики часто инициировались и всегда поддерживались правительственными политиками на федеральном и региональном уровнях. Научные институты и университеты, через сельскохозяйственные школы и программы сотрудничества, внесли свой вклад в эти разработки. Результатом стало вытеснение малых фермеров и предпринимателей из сферы производства. После Гражданской войны темнокожему и цветному населению, а также независимым женщинам не предоставляли доступ к землям и не давали адекватной поддержки, и фактически принуждали к миграции в города Севера. Из-за, по сути, дискриминационной политики и монокультурного земледелия белые и черные жители покинули Великую пыльную чашу и мигрировали на Запад. Когда это еще было возможно.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Крупных фермеров дополнительно поддерживали корпоративными и правительственными планами, нацеленными на «исправление» проблемы. Эта проблема, впрочем, и была создана предыдущими решениями чиновников и корпораций. Из-за увеличения в рационе непитательной белой муки американцы страдали от недоедания. Поэтому в хлеб начали добавлять витамины. Чтобы справиться с избытком сахара в продуктах, витамины добавили и в сахаросодержащие хлопья для детей. В результате страна смогла избежать хаоса, созданного недальновидной с точки зрения здоровья граждан правительственной и корпоративной политикой. Тем не менее возникли проблемы «перелива». Торговая политика США в отношении Мексики придерживалась тенденции на закупку пшеницы по сниженным ценам. Малые фермеры в Мексике вынуждены были прекратить деятельность, что привело к росту безработицы. Потерявших работу и бывших фермеров-мексиканцев в итоге привлекали как низкооплачиваемую рабочую силу на те же сельскохозяйственные предприятия в США.

Это лишь несколько примеров, которые разбирает Биттман. Он также рассказывает о возникновении этилового спирта как субсидированной сельскохозяйственной культуры. Производство этанола обходится дороже и дает меньше энергии в качестве добавки к бензину. Тем не менее это важный инструмент влияния, который политики используют для привлечения избирателей. Биттман делает большой акцент на брендинге и рекламе, которые создают рынки для специализированных продуктов питания. К примеру, раньше в США курица считалась незначительным источником белка, ее потребляло в основном бедное цветное население. А затем она превратилась в продукты вроде «наггетсов» от McDonald’s.

Когда Биттман рассматривает случаи голода, спровоцированные на самом деле бездумными действиями правительств, он приводит в пример Ирландию, Советский Союз и Китай. В Советском Союзе недолгое время существовало крестьянство, способное помочь избежать голода в 1920-х годах. Но коллективизация уничтожила их. В Китае Мао расправился с большим количеством фермеров, вызвав голод, который затем унес еще больше жизней. Биттман утверждает, что политика правительства может быть явной или скрытой и вызывать смерти, голод и массовые миграции населения.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Что касается «Зеленой революции», Биттман видит ее как продолжение кошмарных программ, разработанных и применяемых в США. Изначально обещав решить проблемы голода в мире, революция привела к выращиванию чрезвычайно уязвимых культур на больших фермах. Эти культуры фактически привели к росту недоедания. Получилось меньше пищи на большее количество людей. Они требовали применения пестицидов для роста. А это, в свою очередь, привело к усугублению зависимости отрасли от крупных семенных компаний. Если раньше фермеры зависели от финансовых компаний и сельскохозяйственной техники, то теперь к ним добавились компании по производству и продаже семян, а также дополнительное кредитование.

Но в этом бесконечном мраке Биттман видит признаки надежды. Главное — это экологическая осознанность и бережное отношение к Земле. Он считает важным каждому жителю планеты понять, что Земля — это взаимосвязанная система и ограниченные ресурсы. Несмотря на противоречивую роль Министерства сельского хозяйства США, Администрации по пищевым продуктам и лекарствам и Федерального бюро расследований, адепты сельскохозяйственной самообеспеченности проповедовали более целостное и здоровое отношение к земле. Но несмотря на эти усилия, крупное сельское хозяйство и крупная пищевая промышленность, по мнению Биттмана, затмевают эту проблему, продвигая диеты, полные крахмала и сахара.

Корпорации в области производства пищи и в сфере сельского хозяйства способствуют изменению климата. Под его воздействием углерод исчезает из земли, так же как и вода. Все это происходит в то время, когда некоторые люди хорошо питаются и потребляют пищу, неблагоприятно влияющую на землю и климат. В то же время огромное количество людей страдает от недоедания из-за ограниченного доступа к пище и низкой пищевой ценности получаемой еды. В результате растет уровень заболеваний, таких как диабет.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Крупное сельское хозяйство генерирует больше отходов, фактически «производя» мясо, птицу и рыбу. Во время этого процесса страдают животные. Работники подобных предприятий страдают не меньше. Биттман утверждает, что правительство — соучастник этого процесса в помощи сокрытия его механизмов.

Автор признает, что большая часть книги «Общество поглощения» вряд ли сможет поднять настроение. Тем не менее надежда и решения есть. Биттман предлагает изменить свой рацион в пользу низкого содержания мяса, но обогатить его овощами и злаками. Такое питание исторически, физиологически и природно наиболее приемлемо для человека. Далее, развивая идею взаимосвязи, Биттман предлагает сконцентрироваться на философии «агроэкологии». Такой подход предполагает создание работоспособного сельского хозяйства, уважающего землю.

Автор также настаивает на признании того факта, что все сферы пищевой промышленности — производители, продуктовые магазины, рестораны (особенно фастфуд) — могут производить более здоровую пищу, не эксплуатируя работников, находящихся на их предприятиях.

В книге «Общество поглощения: Человечество в поисках еды» Марк Биттман поднял чрезвычайно важную для современного мира тему, особенно на фоне прогнозов ученых о предстоящем продовольственном кризисе. Все ли согласятся с выводами Биттмана? Не уверена. Хотя бы потому, что его претензии связаны с одной из богатейших отраслей мировой экономики. А люди как несколько тысяч лет назад, так и сейчас на все готовы, лишь бы утолить голод. Физический и финансовый.

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Перевод: Наталья Колпакова

Количество страниц: 436

Год: 2023

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» за помощь в проведении съемок.