Миф о Свободе

Роман Лидии Юкнавич «Потрясение» — это сюрреалистическая антиутопия об альтернативной истории свободы

Фото: Максим Платонов

Роман Лидии Юкнавич «Потрясение» — это смесь «Облачного атласа» Дэвида Митчелла и «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Только главная героиня Юкнавич проваливается не в кроличью нору, а перемещается сквозь время с помощью воды. Эти перемещения нельзя назвать путешествием во времени, потому что писательница не рассматривает время линейно. В ее романе разные периоды истории человечества разговаривают друг с другом.

«Потрясение» — это роман, где главные герои максимально маргинализированы. Общество считает их отбросами. Лидия Юкнавич хорошо с ними знакома. Большая часть ее произведений рассказывает о людях, часто девочках и женщинах, которые находятся на грани, вынужденные выживать. Они всегда стойкие и невероятные и никогда не вписываются в общество. Их травмы и страдания, а также возрождение через проговаривание собственных историй отражают травматическую биографию самой Юкнавич.

Главная героиня романа «Потрясение» — необыкновенная двенадцатилетняя девочка Лайсве, чье имя в переводе с литовского означает «свобода». Она обладает способностью перемещаться во времени с помощью воды. Сама Лайсве называет себя «курьером». Она переносит из одного временного периода в другой необычные предметы, которые имеют огромное значение для их законных владельцев. С помощью этих невзрачных вещей меняется ход их личных историй, происходит освобождение от оков, которые их сковывали.

Жизнь Лайсве далека от идеала. Ее реальность протекает в 2085 году. Мир наблюдает последствия изменения климата, подъем уровня моря оказался разрушительным и погрузил под воду прибрежные города восточного побережья Соединенных Штатов. Символ страны — статуя Свободы — частично находится под водой. Ее огромная голова и рука с факелом, торчащие из моря, стали туристической достопримечательностью, к которой можно добраться только на пароме и с некоторыми рисками для жизни.

Статуя Свободы знаковая фигура не только как символ Америки, страны возможностей. Она отдельный персонаж в романе. Огромная «подводная женщина» — объект любопытства и ностальгии. Она напоминает посетителям «об истории, которую они все когда-то знали». Эта история — история свободы для всех или по крайней мере американская мечта о ней для угнетенных, маргиналов, отбросов.

Свобода? Нам нужна новая история свободы, и она должна начинаться с нищих. С голодных. Со всего грязного и непристойного.

Лайсве и ее отец Астер — беженцы, живущие в Бруке, в разрушенном крупном городе, напоминающем Нью-Йорк. Они бежали от насилия в родной стране, которую герои обобщенно называли Сибирью. Их путь к свободе сопровождался большими потерями. На корабле была застрелена мать Лайсве, а ее младший брат был похищен, будучи грудничком. Но прибыв в свободную страну, Лайсве и Астер обнаружили, что их собственная свобода опять под угрозой. Участились и ужесточились рейды в места проживания беженцев.

Она видела вооруженных людей в форме, выстроившиеся в ряд черные фургоны, испуганных и возмущенных людей, выходящих из домов, сложив руки на затылке. Там были мужчины, женщины, дети. Их загоняли в черные фургоны. Взвизгивали шины, и фургоны уносились Бог знает куда.

Когда неизбежное случается, Лайсве вынуждена бежать и оставить отца. Но вместо того, чтобы отправиться в оговоренное безопасное место, она идет к воде. Там начинается ее волшебная миссия, переданная ей давно потерянной матерью. Девочка становится курьером, путешествующем во времени и переносящем диковинные предметы.

В повествовании Юкнавич вообще нет ничего линейного. Время выступает в романе текучей субстанцией. А язык, описания и метафоры сложны, пышны и очень похожи на сновидения, что вызывает ощущение дезориентации. В романе нет начала, середины и конца, а сюжетные линии фрагментарны. Если вы попробуете расшифровать логическое развитие сюжета, то будете разочарованы. «Потрясение» — это история, в которую нужно полностью погрузиться, плыть сквозь нее, быть ею унесенным.

Миссия Лайсве связывает между собой три увлекательные подистории, которые вплетены в ее собственную, составляя диалог времен, сюжетов, судеб. В каждой запутанной повествовательной нити героями движет ошеломляющее желание свободы и освобождения от угнетающих оков социальных обстоятельств. Читатель знакомится с французским скульптором XIX века Фредериком Огюстом Бартольди. Это реальная историческая личность, создавшая статую Свободы. Правда, персонаж Бартольди приправлен вымышленными Юкнавич деталями личной жизни. К примеру, его харизматичная двоюродная сестра Аврора, с которой Фредерик ведет страстную переписку. Она живет в Америке, содержит публичный дом и ведет тайную жизнь. Получив один из предметов Лайсве, Аврора ищет свободу для женщин вообще и для брошенных и покалеченных детей, которых приютила в своей тайной комнате.

Лайсве также перемещается в 1995 год, чтобы передать необычный предмет Лилли. Она сотрудница центра помощи несовершеннолетним иммигрантам с актами насилия в прошлом, а также дочь военного преступника. Женщина пытается примириться с собственным прошлым и спасти молодого человека Микаэля от попадания в тюрьму на всю жизнь. Лайсве передает Лилли засохший кусочек пуповины, который становится ключом для понимания истории особо жестокого подростка Микаэля. Он отказывался говорить, поскольку ему не верили. Он стал жестоким, поскольку его таким воспринимали. И лишь этот необычный предмет заставил его снять оковы общественного осуждения.

Третья и наиболее трогательная подистория касается четырех аутсайдеров — чернокожего мужчины, азиата, бесплодной женщины и коренного жителя Америки. Они приехали из разных стран и мест, собрались вместе, чтобы собирать статую Свободы в 1880-х годах. По мере роста статуи эта четверка размышляет о значении свободы в Америке для таких людей, как они сами, и о том, какую историю статуя расскажет будущим поколениям. Любопытно, что изначально она была задумана как память об отмене рабства, а в руках у статуи должен был быть не факел, а разорванные цепи. Но власти сочли, что такой монумент будет раздражать проигравших в Гражданской войне южан. Поэтому цепи были спущены к ногам и покрыты одеянием Свободы. Здесь Юкнавич беспощадно критикует социальную американскую действительность.

В эти месяцы мы жили в городе и работали на острове. Мы были плотниками, кузнецами, кровельщиками, штукатурщиками и каменщиками. Мы были сварщиками, столярами, монтажниками труб. Мы мешали бетон, долбили землю, орудовали пилами и бурами. Среди нас были специалисты по листовому металлу и меди. <...> Были среди нас и повара, уборщики, монахини и ночные сторожа. Санитарки, художники, дворники, бегуны, курьеры и воры. Были матери, отцы, бабушки и дедушки, сестры, братья и дети.

Одна из самых мощных частей «Потрясения» касается тел женщин, их прав и свобод. Это очень актуальная тема, учитывая мировую тенденцию на ограничения прав и свобод человека. Роман «Потрясение» — это смесь антиутопии, сюрреализма и фантасмагории. Эта книга как будто специально написана для чтения в темные времена.

Издательство: «Лайвбук»

Перевод: Юлия Змеева

Количество страниц: 456

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» за помощь в проведении съемок.