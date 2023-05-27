В поисках аутентичного опыта

В книге «Турист. Новая теория праздного класса» Дин Макканелл исследует антропологию туризма

Фото: Максим Платонов

В большинстве стран, где есть хорошая прослойка среднего класса, существует градация на «туристов» и «путешественников». Почти всегда «туристы» — это «они», а «путешественники» — это «мы». «Туристы» — это люди, на которых «путешественники» смотрят свысока, с позиции большей осведомленности и культурной чувствительности. Книга Дина Макканелла впервые была опубликована в 1976 году. Это, пожалуй, одна из первых работ, где опыт как туристов, так и путешественников описан в теоретической форме.

До появления терминов «турист» и «путешественник» часто использовалось еще одно слово — «паломник». Это не только люди, которые отправлялись в такие места, как Мекка, Иерусалим или Рим. В это понятие входило описание людей, которые находились на «дороге жизни». На мой взгляд, все путешественники — это туристы, и наоборот. Все зависит от контекста и угла зрения. Антропологи тоже всего лишь туристы, но с более профессиональным отношением к процессу. Они также стремятся рассказать о том, что увидели, в своих глубоких исследованиях и поместить это в академическую рамку.

Дин Макканелл берет туриста в качестве образца современного человека. Он проводит глубокий структурный анализ, даже более детальный, чем Клод Леви-Стросс, который неоднократно упоминается в книге «Турист. Новая теория праздного класса». Автор утверждает, что мир, предшествующий современному, не исчез, а превратился в бесчисленное количество туристических достопримечательностей. А мы, путешественники, паломники или, если хотите, туристы, пытаемся приблизиться к корням цивилизации, собственным истокам, посещая и рассматривая «отфотошопленные» версии прошлого.

Туристы тратят огромные деньги и прилагают максимальные усилия, чтобы посетить места, не тронутые цивилизацией. Здесь важно, чтобы опыт был не «отфотошопленным», а «настоящим». Турист хочет испытать на себе жизнь «других», отличных от него самого. Его удовлетворенность прямо пропорциональна тому, насколько «подлинным» покажется ему этот опыт. Поэтому многим нравится жить у местных, а не останавливаться в гостиницах. Есть еду, которую готовит хозяйка дома, а не питаться в туристических кафе и ресторанах. Побывать в качестве гостя на традиционных семейных пиршествах, а не пойти на организованную экскурсию по городу. Все это сложно получить, если вы путешествуете с группой из сорока человек в большом автобусе. Но реклама творит чудеса. И поддельная подлинность становится нормой.

Подзаголовок работы Макканелла — это отсылка к книге американского экономиста и социолога Торстейна Веблена «Теория праздного класса». В ней Веблен впервые использовал фразу «демонстративное потребление». Она означает, что быть богатым — это делать что-либо для демонстрации своего достатка. А суть — исключительно в акте демонстрации. Любопытно, что Макканелл так очевидно ссылается на труд Веблена в названии своей книги, но почти не упоминает его впоследствии.

О чем же рассказывает Дин Макканелл? Он много опирается на труды Маркса, который считал, что одна из проблем капитализма — отчуждение труда. В свою очередь, шотландский экономист Адам Смит в «Богатстве народов» утверждает, что именно разделение труда лежит в основе процветания нации. Но он также указывает, что это требует от людей выполнять простые задачи снова и снова. Смит говорит, что в долгосрочной перспективе такая работа делает человека «глупым и невежественным». Маркс добавляет, что, кроме этого, человек не может гордиться своей работой и быть хоть сколько-нибудь в ней заинтересованным или вовлеченным в нее. Таким образом, происходит отчуждение человека от собственного труда. А по Марксу именно труд может быть путем к очеловечиванию.

Дин Макканелл, анализируя эти теории, приходит к выводу, что человек большую часть своей жизни занимается одним и тем же и теряет интерес к своей деятельности. Но люди не машины, нам важно наполнить свои действия смыслом. И если мы не можем найти его в нашей работе, то нужно это сделать в другой сфере жизни. И Макканелл предлагает туризм в качестве альтернативы труду.

Книга «Турист. Новая теория праздного класса» интересна как раз такими неожиданными умозаключениями. Если Веблен со своим демонстративным потреблением опирался на богатых и сверхбогатых, то Макканелл считает, что демонстрация в современном мире стала «более демократичной». Почти каждый человек в определенный момент своей жизни становится туристом. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2022 году во всем мире было зафиксировано более 900 млн международных туристских прибытий. Это с учетом того, что прошлый год считается провальным в плане туризма. Сложно представить, что все эти перелеты совершили только сверхбогатые люди.

На протяжении почти всего путешествия туристы занимаются бессознательным поиском смысла через осмотр и посещение достопримечательностей. Макканелл довольно много внимания уделяет исследованию того, что делает объект достопримечательностью или знаковым местом. Иногда это может быть целый город, например Париж, который в том же 2022 году по данным UNWTO стал лидером по доходам от туризма. Иногда достопримечательностью может стать менее конкретное и заметное место, например определенный отрезок на шоссе 66 в США. Автор говорит, что достопримечательностью может стать даже кусок земли, на котором происходило некое значимое событие. В качестве примера он приводит холмы к югу от Южной Ракун-ривер, где в 1933 году устроили перестрелку Бонни и Клайд.

Но могут ли такие локации подарить аутентичный опыт? Вряд ли. Макканелл предполагает, что большая часть современного туризма основана на фейковых впечатлениях, имитирующих подлинность. Современный туризм — это поддельная, частичная или квазипрезентация «реальности», которая никогда не бывает настоящей. Туристы думают, что видят истинный смысл и получают представления о нем. Но это всего лишь отфильтрованная и «отфотошопленная» версия реального мира.

Издательство: Ad Marginem

Перевод: Александра Боровикова, Евгений Изотов

Количество страниц: 256

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» за помощь в проведении съемок.

