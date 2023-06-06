Сериалы vs книги / «Реальное время Live»
Книги или сериалы, сериалы или книги — противостояние, которое вызывает кучу споров. Но могут ли эти две абсолютно разные стези сблизиться? Или вопрос о том, что лучше — книги или сериалы — останется навсегда открытым? А может ли вообще здесь быть правильный ответ? Почему сериалы популярнее книг? И популярнее ли? Смогут ли книги сейчас конкурировать с сериалами? На эти и другие вопросы сегодня попробуют ответить кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев и литературный обозреватель нашей редакции Екатерина Петрова в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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