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Сериалы vs книги / «Реальное время Live»

12:00, 06.06.2023 5 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Сериалы vs книги / «Реальное время Live»

Книги или сериалы, сериалы или книги — противостояние, которое вызывает кучу споров. Но могут ли эти две абсолютно разные стези сблизиться? Или вопрос о том, что лучше — книги или сериалы — останется навсегда открытым? А может ли вообще здесь быть правильный ответ? Почему сериалы популярнее книг? И популярнее ли? Смогут ли книги сейчас конкурировать с сериалами? На эти и другие вопросы сегодня попробуют ответить кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев и литературный обозреватель нашей редакции Екатерина Петрова в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13:09
    одно другому не мешает. странная постановка вопроса.
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    Анонимно 15:06
    да, одно другому не мешает. Но всем известно, что в книгах все всегда описывается подробнее
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    Анонимно 17:06
    Это уже особенности формата. Хронометраж фильмов не позволяет показать все так, как описано в книге. Если, конечно, это не режиссёрская версия «Властелина колец», где каждая серия на 4 часа. И то, некоторые фрагменты там тоже вырезаны
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    Анонимно 17:25
    у всего есть свои плюсы и минусы. А читать сейчас сложно, мозг уже плохо адаптируется к такому формату
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    Анонимно 18:00
    клиповое мышление это называется
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Новости общества

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