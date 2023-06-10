Разрушение Каховской ГЭС, уход Ибрагимовича и сериал с мемом: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев стало очередное происшествие, связанное со специальной военной операцией на Украине. Речь идет о подрыве украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области. Разрушение плотины стало одной из крупнейших экологических катастроф за прошедшие десятилетия. Затопленными оказались более 15 населенных пунктов. Еще одним волнующим событием для жителей республики оказалось завершение футбольной карьеры уже экс-нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. В разное время форвард выступал в девяти клубах, становился чемпионом Италии и Испании, а также выигрывал множество Суперкубков. Замыкает тройку лидеров сериал «Хороший доктор», вышедший еще в 2017 году. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

В лидерах топа оказалось фейковое обращение главы государства

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



Напомним, Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Глава государства Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

Отметим, что разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать серьезное повреждение реакторов, о чем заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, это возможно при дальнейшей деградации ситуации.

В результате взрыва затопленными оказались свыше 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, людей продолжают эвакуировать и по сей день. При этом эвакуация усложняется тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. Своевременно не выехавших из опасных зон приходится снимать с крыш и заборов.



Что касается футбола, то напомним, что 41-летний Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1). Он играл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Как было сказано выше, за это время он пять раз становился чемпионом Италии (два раза с «Миланом» и три — с «Интером», — прим. ред.), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов, один раз чемпионом Испании. Вместе с этим Ибрагимович выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Италии, Испании и Франции, а также Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.

На третьем месте по популярности расположился сериал «Хороший доктор», который вышел еще в 2017 году. Однако как он набрал популярность лишь сейчас? Картина про доктора-хирурга с аутизмом поднялась в топах благодаря сцене, где у врача случилась истерика в кабинете начальника. Данный фрагмент стал мемом в TikTok, а далее и в Twiter. Пользователи соцсетей превратили его в шаблон, который ассоциируется с жалобами и грустью. Таким образом, люди начали смотреть сериал, чтобы найти и другие интересные сцены.

Города возле Нижнекамской ГЭС обеспокоились взрывом на Каховской дамбе

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.



Что касается популярности поисковых запросов по городам Татарстана, то Каховская ГЭС наиболее сильно заинтересовала жителей Набережных Челнов и Альметьевска. Вероятно, данное событие особенно зацепило эти города из-за того, что на их территориях расположены крупные промышленные предприятия. А вместе с этим возле них стоит и Нижнекамская ГЭС, по плотине которой проходят и оживленные транспортные магистрали.

Новость из футбольного мира большую популярность обрела в Казани, где также есть свой футбольный клуб «Рубин». В остальных же городах она держится примерно на одном и том же уровне. А вот говоря о сериале, стоит отметить, что больше всего кинолюбителей оказалось в Альметьевске, который лишь на 6 баллов обходит Нижнекамск. Примечательно, что в столице Татарстана граждан с такими интересами оказалось меньше всего.

Примерно на одном уровне во всех городах установился интерес к десятой части фильма «Форсаж». Пиратское кино в прошлые выходные даже возглавило список кассовых лидеров по России — сборы составили около 90 миллионов рублей. На пятой строчке топа идет фейковое обращение президента страны Владимира Путина о якобы начале всеобщей мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что взлом радиостанций в Ростовской, Воронежской и Белгородской областях является провокацией, направленной на запугивание граждан и их дезинформирование. Потому данное событие не получило широкой популярности. Тем не менее им в равной доле интересовались во всех городах республики.

Сериал из графической нарезки стал лидером по просмотрам

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



Первое место по приросту популярности на видеохостинге YouTube заняли ролики с поющими головами, торчащими из унитазов — скибиди туалеты. Вирусный shorts-сериал был создан одним из популярных YouTube-блогеров, который и известен тем, что создает различные анимации из игровых текстур. Первые несколько роликов были сделаны ради развлечения и быстро набрали миллионы просмотров, однако дальше эти «головы» стали петь, а вместе с ними появились и люди с головами-камерами. Так ролики обрели сюжет, согласно которому персонажи пытаются противостоять друг другу.

Что же касается «зайчика», то это не ролики про животных, а компьютерная игра в жанрах визуальной новеллы и survival horror. Она была создана группой российских разработчиков, называющих себя Saikono Games, по мотивам одноименного рассказа интернет-писателя Дмитрия Мордаса.

А замыкает тройку лидеров новое юмористическое шоу от блогеров, в котором гости пытаются удивить других участников своими талантами.

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