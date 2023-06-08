Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз

Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросла в десять раз, это усложняет эвакуацию людей из зон, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

— Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи. Работа продолжается круглосуточно. Помощь должна прийти к каждому, — написал Алексеенко.

По его словам, людей, своевременно не выехавших из опасных зон, приходится снимать с крыш и заборов.

— Вчера многих из них мы безуспешно уговаривали уезжать в пункты временного размещения. Сегодня приходится пробиваться к ним на плавсредствах МЧС, — отметил глава правительства региона.

Алексеенко также отметил, что «группировка спасателей МЧС России увеличена до 428 человек и 188 единиц техники, мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы». Он подчеркнул, что работа ведется круглосуточно.

Накануне была разрушена Каховская ГЭС. Как рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий.

Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции «варварской акцией» киевского режима.

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать серьезное повреждение реакторов, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, это возможно при дальнейшей деградации ситуации.



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Илина Хакимова