Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может привести к серьезным повреждениям на ЗАЭС

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать серьезное повреждение реакторов, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.



По его словам, это возможно при дальнейшей деградации ситуации:

— В краткосрочной перспективе, в не очень отдаленном будущем могут, я бы сказал, быть некоторые последствия, если ситуация будет деградировать или становиться хуже, чем она есть сейчас. Но мы еще к этой точке не пришли.

Он отметил, что после аварии уровень воды в охладительном бассейне, которая очень важна для снижения температуры реакторов, постепенно снижается. Если охладительные мощности будут утеряны, то «может случиться расплавление» активной зоны реакторов и «иметь место некоторые радиологические последствия», это скажется на экологии.

Накануне была разрушена Каховская ГЭС. Как рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий.

Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции «варварской акцией» киевского режима.



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Маргарита Головатенко