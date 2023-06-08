После прорыва Каховской ГЭС оказались затоплены более 14 тысяч домов

Свыше 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах Херсонской области оказались затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС, сообщили в экстренных службах.



— Под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад, — приводит ТАСС сообщение.

Население продолжают эвакуировать. Сейчас эвакуированы 4,2 тысячи человек, среди которых более 170 детей и 42 маломобильных человека. К медикам обращались 23 человека — жаловались на переохлаждение и травмы. Госпитализировали 21 человека.

Эвакуация людей усложняется тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. Своевременно не выехавших из опасных зон приходится снимать с крыш и заборов.



Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции «варварской акцией» киевского режима.

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать серьезное повреждение реакторов, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, это возможно при дальнейшей деградации ситуации.

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Маргарита Головатенко