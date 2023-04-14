Из-за упавшего на девочку турника в Татарстане возбуждено уголовное дело

В одном из сел Сармановского района Татарстана на девочку упал турник. Инцидент произошел на детской площадке, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану

Ребенка госпитализировали с переломом челюсти. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную установку оборудования на детской площадке, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце марта на 13-летнего школьника из села Базарные Матаки упали футбольные ворота. Мальчик получил травмы головы и тела. Его доставили в реанимационное отделение ДРКБ.

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Айрат Назипов