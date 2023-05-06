Более половины россиян считают День Победы главным праздником

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Самым важным праздником для 65% россиян является День Победы, сообщает Daily Moscow. Еще в 2014 году таким праздником считали Новый год — за него проголосовали 69% респондентов.

На данный момент Новый год остается самым главным праздником для 58% опрошенных, Пасха — для 29%, Международный женский день — для 22%. Свой голос за Рождество отдали 20% жителей страны, а за День защитника Отечества — 17%.

Напомним, в Казани 9 Мая торжественные мероприятия начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах. В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главной площадкой празднования в Казани традиционно станет площадь Тысячелетия. Утром там пройдет парад Победы, а вечером — праздничный концерт. Программа завершится салютом в 22.00 над акваторией Казанки.



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Елизавета Пуншева