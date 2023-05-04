В Казани прошел концерт в честь 78-й годовщины Великой Победы — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля в Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На нем побывали корреспонденты программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Еще на входе в театр ветеранов и тружеников тыла аплодисментами и плакатами встречало молодое поколение. Также на площади для них приготовили праздничную программу.

— День Победы занимает особое место в нашей памяти и в наших сердцах. Мы свято чтим самоотверженный героизм воинов-освободителей. Это — истинный пример патриотизма и неиссякаемой силы духа, — сказал на концерте раис Татарстана Рустам Минниханов.

Праздник посетил и ветеран войны Алексей Комлев. На фронт его призвали в 1943 году. В составе 1-го Прибалтийского фронта он освобождал Шауляй. Закончил войну в Восточной Пруссии.

Фото: кадр видео/ТНВ

— Мне лично — 98-й год. Безусловно, на душе радость. Я фронтовик в спортивной форме и без палочки. День Победы — это день незабываемый никогда, — сказал он.

Помимо участников Великой Отечественной войты награды получили и участники спецоперации. Звание «Герой России» было посмертно присвоено старшему лейтенанту Олегу Сорокину. Награду получили его родители.

Орденом Мужества посмертно наградили Германа Захарова, героически погибшего на СВО. Также награду получила семья погибшего рядового Фаниля Хисматуллина.

Праздник посетил и фотограф «Реального времени». Увидеть его фоторепортаж можно здесь.

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Айрат Назипов