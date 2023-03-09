В Татарстане выросло число ДТП и сократилось количество погибших в них

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане сокращается число погибших в дорожно-транспортных происшествий. Жертвами аварий за первые два месяца 2023 года стали 39 человек, что на 6 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов.

По его словам, за январь — февраль 2023 года произошло 434 аварии. Это на 3,4%, или 14 случаев больше, чем за первые два месяца 2022-го.

Больше половины аварий — 55% — это столкновения машин. За наезд на пешеходов приходится чуть больше четверти — 28%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Травмы в ДТП за январь — февраль этого года получили 559 татарстанцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших в авариях выросло на 6,5%, или на 34 человека.

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД), документ разработан Минтрансом совместно с ГИБДД страны. Большинство нововведений дополняет или закрепляет уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Однако о некоторых важных изменениях в ПДД водители еще не слышали. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина