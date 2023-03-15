«Нет опасения, что татары пропадут» — в Казани прошел сход предпринимателей татарских сел

В Казани завершился XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Три дня более 500 бизнесменов из Татарстана, 47 регионов России и пяти стран (Китая, ОАЭ, Польши, Афганистана, Узбекистана) общались, делились опытом, налаживали новые связи. Сегодня в ТРЦ «Корстон» прошло пленарное заседание форума с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Что беспокоит татарских предпринимателей — в материале «Реального времени».

«Мы вместе — и это главное»



В этом году сход предпринимателей татарских сел прошел в 11-й раз. В Казани собрались 506 участников. Самым старшим делегатом стал 78-летний бизнесмен из Пензенской области, самым младшим — 20-летний предприниматель из Тюмени.

— Эта встреча имеет огромное значение. Мы вместе — и это главное. В период глобализации это особенно важно, — подчеркнул в своем обращении к участникам схода раис Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, трудно не заметить, какое качественное преобразование произошло в течение 11 лет:

— Наш народ развивается и созидает. Нет ни единого опасения, что татары, наш родной татарский язык, наша религия пропадут. Смотришь вам в глаза — и душа радуется. Наша страна становится сильнее, а татарский народ играет в этом значимую роль, показывает себя с хорошей стороны.

В течение трех дней участники форума знакомились с тем, как в Татарстане работают региональные и федеральные программы по поддержке бизнеса, решаются насущные проблемы сельских предпринимателей.

— Мы не только хотим показать себя во время таких встреч, но и берем большой пример с вас. Каждый из присутствующих здесь не только ведет свой бизнес, он делает все, чтобы сохранить татарский народ, татарский язык, передать молодому поколению наши национальные традиции. За это каждому из вас отдельное спасибо, — поблагодарил раис республики.

Рустам Минниханов отметил, что все Сабантуи — федеральный, сельский и другие — все показывают силу татар. Через этот праздник появляется возможность рассказать о нашей нации, объединить народ. «Во время поездок в другие регионы мы никогда не оставляем без внимания татарские диаспоры. А Казань — столица для всех татар. Мы всегда очень рады вас видеть», заключил он.

Новый Сабантуй

В этом году 8 июля в первый раз пройдет Сабантуй Приволжского федерального округа. Местом его проведения станет Нижний Новгород. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В приветственном слове он также поблагодарил всех участников форума:

— За 3 дня мы ознакомились с деятельностью предпринимателей в Чувашской Республике, состоялась встреча с Героем Российской Федерации Дамиром Юсуповым. Уже не первый раз мы проводим мероприятия совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан, девиз этого сотрудничества: «Бизнес объединяет!». В его рамках сегодня прошли дискуссионные площадки для делегатов схода, — рассказал он.

Восемь из 14 резидентов «Чирчик» — татарстанские

Зарубежных гостей на сцене представил заместитель хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли Нажмиддинходжа Шарипов. По его словам, между Ташкентской областью и Татарстаном, которые являются регионами-побратимами, сложились доверительные отношения. Самый показательный проект — это промышленный парк «Чирчик», созданный управляющей компанией «Химград».

— Мы полностью скопировали работающую успешную систему. Всего за один год мы разместили в этой экономической зоне 14 больших проектов на общую сумму 200 млн долларов. Отрадно, что из 14 предприятий восемь — татарстанские, — рассказал гость из Узбекистана.

Кроме того, реализуются совместные проекты в хлопковой промышленности. Узбекистан — аграрная страна. В Ташкентской области большие площади посевов хлопка. Сейчас осуществляется совместный проект с татарстанской компанией на общую сумму 80 млн долларов. Два этапа уже пройдены, освоено 40 млн долларов. Проект планируют запустить до конца текущего года. Активно развивается сотрудничество с компанией «Татнефть», не только в нефтегазовой сфере, но и в сфере производства резинотехнической продукции. Также в Узбекистане развивает свою деятельность бренд «Кукмара», который планирует в ближайшее время построить здесь новый завод. В свою очередь, узбекские предприниматели реализуют проекты в Татарстане. Один из них — оптово-распределительный центр в городе Казани.

Заместитель хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли Нажмиддинходжа Шарипов рассказал о совместном с «Химградом» проекте.

«В вопросе сохранения нации нет мелочей»

В последний день работы форума предпринимателей татарских сел была организована выставка-ярмарка продукции, произведенной в регионах России, и товаров народного промысла. На выставке было представлено несколько направлений: национальная одежда, национальная кухня, национальные сувениры, здоровый образ жизни, технический профиль сельского хозяйства, татарские бренды и другие.



Что касается брендов, одними из самых известных являются «Татар аты» («Татарская лошадь») и «Татар казы» («Татарский гусь»). О последнем рассказала гостья из Туймазинского района Башкортостана Индира Латыпова, которая сама содержит гусей и организовывает традиционный праздник «Каз өмәсе» (в переводе на русский «Гусиные помочи», «Гусиное перо»).

В прошлом году в Муслюмовском районе Татарстана впервые прошел Всероссийский фестиваль «Каз өмәсе», на котором собрались коллективы из разных регионов России. Фермер, обращаясь к раису республики, предложила проводить такой праздник в каждом районе Татарстана и в регионах страны, финал праздника снова организовать в Муслюмово, на живописном берегу реки Ик, а в конце года, в декабре, провести специальные гусиные ярмарки в каждом районе республики и в Казани.

— Гусь — особенная птица для татар. Его дарят на самые большие праздники, из гусиного пуха делают подушки, а мясные деликатесы известны далеко за пределами республики. Если распространение бренда татарского гуся начать со столицы всех татар, эффект будет сильнее, так как в вопросе сохранения нации нет мелочей, — заключила Индира Латыпова.

К слову, сейчас в Татарстане насчитывается более 1 миллиона голов гусей, в Башкортостане — более двух миллионов.

«В вопросе сохранения нации нет мелочей», — заключила Индира Латыпова.

— Эти встречи для нас, с одной стороны, гордость и радость, а с другой — большая ответственность, — заявил Василь Шайхразиев.

— У деревни без предпринимателей нет настоящего, а у деревни без школы нет будущего, — говорили в своих выступлениях татарские фермеры, отмечая проблемы сохранения языка и сокращения жителей сельской местности. Впрочем, углубляться в негативную повестку спикеры не стали, больше говорили о достижениях и успехах, что в очередной раз превратило сход предпринимателей татарских сел в праздник.

