Татары Магнитогорска в зеркале демографии

Более 20 тысяч раскулаченных татар-мусульман были высланы в 1930-е годы из ТАССР на Урал, где они сформировали часть населения будущего Магнитогорска. Как татарам этого города удалось сохранить и приумножить свое количество в то время, как в ходе всероссийской переписи в масштабах страны второй по численности народ, напротив, потерял 600 тысяч своих представителей, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает историк, научный руководитель магнитогорского филиала Института истории им. Ш. Марджани Салават Ахметзянов.



В Магниторгорск отправили наиболее трудовую часть татарского крестьянства

Более девяноста лет назад на территории будущего Магнитогорска было произвольно, самим течением жизни, заложено начало достаточно массового эксперимента по этнической устойчивости и выживаемости татарского народа. В 1930-1931 годах, буквально из всех районов Татарской АССР было раскулачено и выслано на уральскую землю около четырех тысяч семей татар-мусульман в количестве более 20 тысяч человек. Можно сказать, что сюда была отправлена наиболее трудовая, религиозно образованная часть татарского крестьянства. Только мусульманских деятелей, по разным данным, среди ссыльных спецпереселенцев оказалось от 300 до 500 человек. Например, анализ данных из Книги Памяти Татарстана (Т. 26. С. 10 — 102) выявил, что из Сармановского района было выслано на строительство Магнитки тринадцать имамов, включая трех указных мулл, а из Сабинского — не менее десяти (Т. 25. С. 220 — 290). Если учесть, что районов было более сорока, то вышеуказанные цифры представляются вполне достоверными.

Первые восемнадцать лет (1930-1948 гг.) татары проживали на четырех магнитогорских спецпоселках, пройдя суровое испытание высокой смертностью, вызванной голодом, холодом, эпидемиями, перенапряжением физических и нервно-психических возможностей. Лишь после Великой Отечественной войны и восстановления в гражданских правах, им разрешили строить индивидуальные дома, но, как правило, рядом с бывшими бараками спецпоселков. Так, постепенно образовалась своего рода громадная татарская «деревня», рассредоточенная по разным поселкам левого (промышленного) берега города. В условной деревне имелись поголовный татарский язык, большие трехпоколенные семьи, хозяйства с огородом и живностью, соблюдение норм ислама, национальная кухня. Татары продолжали поддерживать связь со своими родовыми аулами. Первые двадцать лет существования этой «деревни» у местных татар практически отсутствовали межнациональные браки. И жизнь в ней протекала с ощущением своей особости и отдельности от остального городского социума. По мере урбанизации и все большего переселения татар на правый берег в многоквартирные дома, постепенно началось ослабление этнического самосознания, но которое, тем не менее, не снизилось до полного обнуления, характерного практически для всех не русских народов, сосланных сюда в начале 1930-х годов.

С 1973 года в городе начал ежегодно проводиться Сабантуй, превратившийся в массовый общегородской праздник. Фото magnitogorsk.ru

Стройка самой большой на Урале соборной мечети

К концу 1970-х годов численность татар достигла своего максимума в 28,5 тысяч или 7% от всего населения города. К тому времени татарам приходилось выстраивать отношения, в основном, с представителями русского народа. И чтобы успешно существовать в городском социуме, требовалось, следуя заповедям пророка Мухаммеда, учиться и учиться, в совершенстве овладевая русским языком и культурой. Тем не менее, татары продолжали прикладывать усилия по сохранению национальных устоев. С 1973 года в городе начал ежегодно проводиться Сабантуй, превратившийся в массовый общегородской праздник. По настоянию татарской общественности в 1992 г. была открыта татаро-башкирская библиотека, по инициативе татар совместно с представителями других национальностей был открыт Дом дружбы народов, где отдел татарской культуры и поныне является самым большим, кроме того, от имени национальной татарской автономии начала выпускаться собственная газета. Особым достижением татарской общины Магнитогорска было строительство самой большой в уральском регионе соборной мечети, начатое в ноябре 1991 году по проекту татарского архитектора Н.Г. Саяхова. Татары осуществили мечту своих дедов, много лет всем миром собирали деньги и построили, наконец, долгожданную и прекрасную мечеть. Но могли ли они даже предположить, что строили, по сути, не для себя и своих потомков, и что годы спустя в этой мечети они окажутся в явном меньшинстве.

С годами началось постепенное снижение количества татар по причине межнациональных браков, а также отъезда многих из них, на стыке веков, из Магнитогорска, прежде всего в Татарстан, так как татарские семьи были обеспокоены потерей родного языка и национальной идентичности у своих детей. Согласно всероссийской переписи 2010 года численность татар в городе официально снизилась за тридцать лет на 40%, т.е. до 20 тысяч. Актив городской национально-культурной автономии, состоящий большей частью из внуков и правнуков раскулаченных первостроителей Магнитогорска, много обсуждал как добиться подъема татарское духа и укрепления национальной идентичности. Было решено работать по самым разным направлениям и особое внимание уделять проекту «Татары строили Магнитку» — как развернутому ответу на вопрос, звучавший иногда из уст отдельных горожан: «Почему в самом центре русского города стоит такая большая мечеть?» Работа велась, прежде всего, через разнообразные СМИ, и была направлена, прежде всего, на людей с половинчатой, неустойчивой этничностью, которых в городе имеется многие тысячи.

И, вероятно, десятилетние усилия не пропали даром. Согласно переписи 2021 года численность татар Магнитогорска выросла на 8,3% и составила 22 тысячи. И это на фоне статистически катастрофического, в полтора раза, падения количества татар в Челябинской области, при этом в самом областном центре также произошло увеличение численности татар за счет их притока из близлежащих и умирающих деревень. Но вокруг нашего города в радиусе двухсот километров нет ни одной татарской деревни, и, значит, указанный рост произошел, прежде всего, по внутренним причинам.

Особым достижением татарской общины Магнитогорска было строительство самой большой в уральском регионе соборной мечети. Фото Toshishiro/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-4.0

Общая численность татар и башкир в городе чуть более 10%

Новые времена обозначают новые проблемы, которые порождены, в том числе, изменением демографической картины города, его национального состава. По словам начальника местного УВД, опубликованным в номере газеты «Магнитогорский металл» от 22 февраля 2023г., в городе насчитывается уже более 25 тысяч мигрантов. Однако сложно точно назвать их настоящее количество. Кроме того, уже многие тысячи имеют российское гражданство. Нарастающий в последние два десятилетия поток мигрантов обусловлен, прежде всего, экономическим потенциалом города, имеющего довольно мощный бюджет, позволяющий динамично развивать его социальную инфраструктуру (дороги, общественный транспорт, школы, больницы и т.д.). Это видно по такому показателю как размер городского бюджета в расчете на одного жителя, который в Магнитогорске в прошедшем году равнялся 43,3 тыс. руб., что почти в два раза превышает аналогичный показатель, например, в Саратове или Ульяновске. Приезжих мусульман в Магнитогорске привлекает и наличие большой соборной мечети, в которой по пятницам не протолкнуться, значительность доли приверженцев ислама в населении города, а также активное развитие точек общепита «халяльного» типа.

Еще недавно татары лидировали в городе среди других мусульманских народов, соревнуясь в этом только с башкирами, ведь окраина Магнитогорска непосредственно граничит с Башкортостаном. Согласно данным последней переписи, татары составляют 5,4% от общего населения города, башкиры — 4,8%. Порой между нашими, автохтонными на данной территории народами, возникало и возникает некое соперничество. Ведь, несмотря на государственную политику интернационализма, конкуренцию между народами «за место под солнцем» никто не отменял. Главное, чтобы это соперничество не переходило в острую фазу, как сегодня на Украине. Общая численность татар и башкир в городе составляет чуть более 10%. Но совокупное количество других мусульманских народов (таджиков, узбеков, казахов, кавказцев), думается, уже превосходит эту долю, и они имеют немалый потенциал для дальнейшего роста. В свете этого особо соревноваться башкирам и татарам между собой не имеет смысла. Ведь даже для простого воспроизводства народа на прежнем уровне нужно, чтобы каждая башкирка или татарка рожала в среднем не менее 2,2 ребенка, с учетом бездетных семей. Сегодня на одну татарку приходится 1,6 ребенка, а на башкирку чуть больше — 1,7 ребенка, с учетом большей доли деревенского населения. Общим между нашими народами является и то, что башкирская и татарская молодежь, родившая и выросшая в городе, достаточно плохо знает свой родной язык в условиях отсутствия его преподавания как отдельного предмета в школах. Ситуация усугубляется нарастанием тенденции межнациональных браков, порой дестабилизирующей традиционную идентичность. Но если у татар большая часть таких браков заключается с русскими, то у башкир — с татарами, ведь в Башкортостане и тех и других достаточно много. Наличие общности «татаро-башкир» сближает наши братские народы, позволяя им еще больше понимать друг друга и относиться терпимее.

«Отдаленный район Татарстана» в лице магнитогорских татар продолжает жить после почти векового испытания временем. И в шутку скажем, что ответ на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» для местных татар пока положительный.



Салават Ахметзянов