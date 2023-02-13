Место у автовокзала, озеро Утиное: какие территории Татарстан может выдвинуть на конкурс малых городов

Республику на конкурсе повторно представят Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и впервые — Свияжск

За 5 лет проведения Всероссийского конкурса малых городов по благоустройству общественных пространств от Татарстана победителями стали 40 заявок — в сумме он получил 2,7 миллиарда рублей на реализацию проектов. В этом году, как сообщили в Институте развития городов, республику представляют восемь участников, в числе которых Свияжск — дебютант конкурса. Сегодня стартовало голосование среди жителей за пространства, которые они хотят благоустроить в своем городе. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Большего всего Татарстан получил в 2018 году, меньше всего — в 2019-м

На данный момент большинство проектов — 36 из 40 — реализованы. В этом году работы на победивших объектах обойдутся в почти 700 миллионов рублей из гранта Всероссийского конкурса малых городов. Среди них, например, парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше, в который вложат больше 100 миллионов рублей: 22,3 миллиона по программе развития общественных пространств РТ, 80 миллионов — за счет гранта.

Самым плодотворным оказался 2018 год — тогда от Татарстана 14 проектов получили в сумме 905 миллионов рублей. Среди них:

проект благоустройства площади им. Ленина в Елабуге;

территория «Святого ключа» и сельского озера в Билярске;

проект благоустройства площади по улице Пионерской в Болгаре;

набережная реки Кама в Лаишево;

Фото: park.tatar

городской пруд в Тетюшах и т.д.

В 2019-м среди победителей оказался только один проект — природно-спортивный комплекс в Мамадыше, который выиграл грант в размере 55 миллионов рублей.

Ковидный 2020-й принес Татарстану 180 млн рублей на три объекта:

парк Победы и Трудовой славы в Бавлах;

Фото: park.tatar

центральная площадь у ДК «Энергетик» в Заинске;

«Экстрим-парк» в Лаишево.

В 2021 году от Татарстана победили шесть из 11 объектов, сумма гранта составила более 376 миллионов рублей. Победителями конкурса стали:

культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске;

Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц, Ворошилова и Ленина, в Кукморе;

улица Карла Маркса в Агрызе и т.д.



Летом 2022 года победителями стали шесть городов — Болгар (70 миллионов) Заинск (85 миллионов), Зеленодольск (95 миллионов), Елабуга (95 миллионов), Лаишево (70 миллионов) и Лениногорск (95 миллионов). Какими они будут — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана». Парк в Мамадыше изначально был единственным, кто не получил деньги, но в декабре 2022 года все-таки получил финансирование. Еще 100 миллионов вложат в развитие побережья Альметьевского водохранилища.



Фото: park.tatar

Среди новичков — Свияжск

В этом году Татарстан на конкурсе представят семь городов и одно историческое поселение — Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и Свияжск. Голосование продлится до 24 февраля. Благоустроить могут одну из предложенных территорий, которую выберут жители. Сроки реализации — 2024—2025 годы.



Начнем с Азнакаево, которое уже побеждало в конкурсе — на выигранные деньги здесь обновили улицу Сююмбике и сделали набережную реки Черная. В этом году от города участвуют три территории:

Фото: park.tatar

набережная реки Манаузка на окраине города, которая входит в территорию у лыжной базы;

Фото: park.tatar

парк им. Р.К. Ишкаева в центре Азнакаево, где летом функционирует футбольное поле, а зимой — каток;

Фото: park.tatar

улица Шайхутдинова, где расположены новые дома, — предполагается, что она соединит их с набережной реки Черная.

В Бавлах, где уже привели в порядок парк в 27-м микрорайоне, парк «Нефтьче», а также парк Победы и Трудовой славы, номинантами на благоустройство стали:

парк Хасана (улица Зиновьева до Серафимовской церкви, включая территорию родника);

Фото: park.tatar

комплекс прилегающей территории автовокзала, площади Октября и улицы Пионерской;

Фото: park.tatar

территория ипподрома (от улицы Салиха Сайдашева до АЗС №108).

Фото: park.tatar

Несколько улиц, пересекающихся между собой, представили на выбор для голосования в Бугульме:

Фото: park.tatar

улица Гафиатуллина (от улицы 14 Павших до улицы Энгельса) — является главной и самой протяженной улицей города;

Фото: park.tatar

улица Ленина (от улицы Джалиля до улицы Петровской) — там в том числе находится самый крупный в республике Дворец молодежи;

Фото: park.tatar

ул. Джалиля от ул. Ленина до ул. Нефтяников.

Фото: park.tatar

Менделеевск, где уже появился парк «Ушковские острова», может пополниться еще одной благоустроенной территорией. Претенденты здесь:

Фото: park.tatar

комплекс парковых территорий имения Ушковых, которое находится в исторической части Менделеевска;



Фото: park.tatar

улица Татарстана на юго-западе города — она может стать пешеходной;



Фото: park.tatar

территория вокруг единственного действующего в городе Богоявленского храма.



Фото: park.tatar

В Мензелинске уже появились парк им. Ленина и пляж на набережной реки Мензеля. В этом году на благоустройство претендуют:

Фото: park.tatar

озеро Утиное (территория по ул. Изыскателей);



улица Карла Маркса (от дома 39 по улице Ленина) — территория является частью главной улицы города;

Фото: park.tatar

набережная реки Мензеля (от парка им. Ленина до Екатерининского моста) — она соединит город с выходом к реке, также будут организованы безопасные пешеходные и велосипедные маршруты.

Фото: park.tatar

В Нурлате, где появился парк «Кондурча» и обновили улицу Карла Маркса, на голосование выдвинули три территории:

Фото: park.tatar

улица Кариева (от улицы Тарн-Варн до улицы Нурлатской) — главный въезд в город;

Фото: park.tatar

сквер «Игелек» на пересечении улиц Самаренкина и Советской, где уже организовали пешеходные транзиты, но нет функциональной насыщенности территории;

Фото: park.tatar

парк «Каскады» от улицы Линейной до улицы Ленина.

Фото: park.tatar

В Тетюшах, помимо пространства вокруг городского озера и лестницы на гору Вшиха, хотят обновить:

Фото: park.tatar

побережье Волги — от пристани до лесного массива;

Фото: park.tatar

улицу Ленина (от Троицкого собора до улицы Либкнехта) — является одной из самых старых в городе;

Фото: park.tatar

улицу Малкина от улицы Либкнехта до улицы Свободы.

Фото: park.tatar

А вот Свияжск впервые участвует во Всероссийском конкурсе малых городов. Здесь территории пока не определены — их будут выбирать с учетом мнений жителей и особенностей.

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