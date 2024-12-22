На переключение сетей водоснабжения в поселке Айша направили 13 млн рублей

Подрядчик организует ежедневный подвоз воды населению два раза в день

Фото: Динар Фатыхов

На ул. Новой в поселке Айша необходима замена и закольцовка водопровода. Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, на эти цели АО «ЗВКС» выделило 13 млн рублей.

Перед выполнением работ необходимо:

организовать закрытие проезда по ул. Новой и частичное закрытие центральной автодороги — трассы М-7, согласовать производство работ в Росавтодоре, устроить подъездные пути для спецавтотранспорта;

работы производить без отключения водоснабжения микрорайона п. Айша.

Подрядчик организует ежедневный подвоз воды населению два раза в день. Укладка трубопровода будет производиться методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) в связи со стесненными условиями.



По завершении работ исполнитель выполнит промывку водоводов микрорайона п. Айша длиной около 2,5 тыс. метров. После подключения нового участка трубопровода он выполнит демонтаж и засыпку колодцев на старом трубопроводе, произведет окончательную засыпку с уплотнением и планировку грунта. Работы должны быть закончены в течение семи дней со дня заключения контракта.

Напомним, в Кировском районе Казани на неопределенный срок отключили воду. Неудобства связаны с аварией на сетях по адресам: улицы Поперечно-Базарная — Дежнева.

Галия Гарифуллина