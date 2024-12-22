Депутат Ларионова назвала Казань самым добрым городом

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова заявила, что Казань является самым добрым городом. Она отметила, что еще в 2007 году, когда республика объявила год благотворительности, был создан республиканский совет, который возглавляли Минтимер Шаймиев и затем Рустам Минниханов.

По словам Ларионовой, именно тогда «добрым делам был открыт новый горизонт». Она также вспомнила, как Минтимер Шаймиев мечтал о том, чтобы Казань стала добрым городом, где есть добрые люди, готовые помогать другим, созданы условия для некоммерческих организаций, и существуют площадки для общения и получения помощи.

Депутат подчеркнула, что Казань поразила ее проведением конкурса с участием матерей особенных детей.

— Поэтому я горжусь, что Казань — это добрый город добрых семей, — заключила она на 12-часовом новогоднем телемарафоне «С Новым годом, семья!».

