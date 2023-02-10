Заменители «Камского моря», Русско-Немецкая Швейцария в формате микро: какие пространства появятся в Татарстане

Институт развития городов Татарстана озвучил планы стоимостью почти 3 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В 2023 году планируется благоустроить 68 общественных пространств с учетом очередей в 38 населенных пунктах, сообщила сегодня директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина. В сумме на это уйдет 2,9 миллиарда рублей, включая почти 700 миллионов рублей в виде гранта Всероссийского конкурса малых городов. На этот год запланированы и благоустройство новых объектов, таких как набережная Табеева в Челнах и входная группа парка Горького в Казани, и появление трех новых пляжей — заменителей «Камского моря». Однако некоторые объекты пока находятся за бортом — речь о пляже «Локомотив» и озере «Изумрудное». Детали в материале «Реального времени».



Крупные проекты

Значительную часть из 68 пространств составляют очереди уже существующих, отметила Наиля Зиннатуллина. Например, в Казани это благоустройство Голубых озер, о которых «Реальное время» писало неоднократно. На них выделили 5 миллионов рублей, а сами работы завершатся уже к июню. Также в списке: парк у ЖК «Светлая долина», Сад Рыбака и Юнусовская площадь. Из новых — это прежде всего благоустройство входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, I очередь. В этом году на объект выделят 80 миллионов рублей.



— Те проблемы, которые решаются, являются на самом деле... Странно, что они все еще остались в таком пространстве, потому что они очень приземленные, простые, бытовые. Это достаточно неудобные пешеходные переходы. Это широкий парковочный карман для автобусов, которые сначала со сложностью заезжают, потом со сложностью выезжают. Это немного устаревшие подземные пешеходные переходы. Это и странная логистика, когда ты попадаешь в это пространство и понимаешь, что у тебя там где-то вдалеке вроде парк, вроде бы «Трудовые резервы», здесь стоит гигантский прекрасный «Корстон», и человек, особенно в летнее время, ходит по достаточно жаркой территории, в которой нет ни озеленения, ни навесов, ни пространства, в котором можно было бы просто сесть. И все эти задачи мы будем закрывать в это году, — сообщила Зиннатуллина и отметила, что по парку ожидается и дополнительный источник финансирования.

Парк Горького. Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

На 20 миллионов дороже обойдется Бульвар по улице Серова. Директор Института развития городов Татарстана отметила, что в нулевых годах жители выступили против того, чтобы это пространство превратилось в парковочную зону.

— Наша задача — создать в этом пространстве место отдыха жителей. Если посмотреть на количество детей, проживающих в прилегающих кварталах, то это 600 малышей, пять детских площадок в округе, три из которых достаточно уже ветхие. Поэтому здесь архитекторы видят своей задачей создать отдельную зону для ребят, чтобы они всегда встречались в одном месте, — подчеркнула она.

Бульвар на Серова. Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

В других городах в этом году тоже есть крупные проекты. Один из них — набережная имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах. Только в этом году на нее направят 154,2 миллиона рублей. О ее благоустройстве говорили еще с 2015 года.

— Набережная Табеева достаточно протяженная, она бетонная. Нет у людей никакого выхода на данный момент к воде [напрямую], но сохранился в двух концах набережной. Первый конец — это парк Прибрежный, который мы продолжаем в этом году [благоустраивать] и осуществляем пешеходную связку от проспекта прямо до воды через парк, — сказала она, отметив, что со вторым пространством как раз будут работать в этом году. — Было много дискуссий о том, как все-таки его благоустраивать, формировать там какие-то точки сервиса или сохранить пространство со спокойным характером, с выходом на воду. Все-таки остановились на последнем варианте. Несмотря на это, по запросу жителей здесь появится небольшой амфитеатр для того, чтобы люди могли комфортно, спокойно смотреть на прекрасную Каму. В дальнейшем будем двигаться по благоустроенной части набережной Табеева. Когда мы завершим работу с Прибрежным, когда завершим работу вот с этой частью — мы попробуем соединить эти два пространства по набережной. Я думаю, мы будем это ожидать только в 2024 году и далее.

Набережная Табеева. Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Здесь же стоит отметить парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше, в который вложат больше 100 миллионов рублей: 22,3 миллиона по программе развития общественных пространств РТ, 80 миллионов — за счет гранта Всероссийского конкурса малых городов. Всего таких победителей восемь.

Парк в Мамадыше. Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Еще из крупных проектов — городское озеро в Альметьевске, на которое потратят 98,7 миллиона рублей по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Набережная протянется от благоустроенного пляжа вдоль улицы Шевченко и улицы Булгар.

Озеро Альметьевска. Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Появится три новых пляжа — но не в Казани

Отдельно стоит отметить благоустройство территорий около воды.

— От Рустама Нургалиевича не один раз звучало, что в республике очень мало мест комфортно благоустроенных для отдыха на воде. И больше всех на слуху у людей набережная «Камское море» в Лаишево, различные пространства в нашей Казанской агломерации, Зеленодольском районе. Важно понимать, что жители Татарстана — это и те, кто находится в любой точке республики, и для каждого из них важно создавать комфортное пространство для отдыха у воды. Поэтому более 10 объектов у нас будут благоустроены конкретно у воды. Большая часть из них с зонами для купания, с отдельными сервисами, раздевалками, спасателями и так далее, — сообщила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина. — И три новых пространства будут оформлены, по нашим намерениям командным с районными администрациями, в официальные места для купания.

Чтобы снизить нагрузку на «Камское море», будет реализована вторая очередь пляжа «Чулман Яр» в Рыбной Слободе (на него выделят 14,1 миллиона рублей) — она станет мини-аналогом известного места в Лаишево. Также для этого создают пространства на набережной по улице Карла Маркса в Менделеевске (70 миллионов рублей) и побережье Альметьевского водохранилища (106 миллионов рублей).

Пляж в Рыбной Слободе. Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Но есть и известные места, где благоустройство в этом году точно не начнется. Это пляж «Локомотив» и озеро «Изумрудное».

— Есть определенное поручение Рустама Нургалиевича о том, чтобы создавать пространства около воды. Я думаю, когда финальный список объектов по всей республике, по Казани в том числе, будет сформирован — будет понятна программа распределения, — сказала Зиннатуллина, отвечая на вопрос «Реального времени».



Русско-Немецкая Швейцария в формате микро

Директора Института развития городов также ответила на вопрос о ходе работ по устройству велодорожки на Кремлевской дамбе, на которую потратят больше 300 миллионов рублей. По ее словам, когда все снега сойдут, положат финальный слой асфальта и нанесут разметку. После будут установлены МАФы и отдельный туалет прямо под дамбой.

— Мы, я думаю, еще поработаем с подпорными стенками для того, чтобы, притянув туда определенное количество людей, не создать опять пространство для вандализма и для уличных арт-процессов. Я думаю, что мы будем делать это уже с местными художниками и сильно заранее.

Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Зиннатуллина напомнила про благоустройство небольшого острова:

— Там обычно обитают рыбаки, и там будет очень тихое и спокойное пространство для отдыха с минимальным освещением, с минимальными удобствами, более такое дикое, типа микро Русско-Немецкой Швейцарии.

Работы на обоих объектах завершатся в следующем году.