Министерство спорта Татарстана направило на организацию премии «Манзара» более 3,5 млн рублей

Исполнителю предстоит обеспечить участие не менее 110 спортсменов для проведения состязаний по татарской борьбе «корэш»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на проведение спортивной и музыкальной премии «Манзара», которая пройдет в Казани, направили более 3,5 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство спорта республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит обеспечить участие не менее 110 спортсменов для проведения состязаний по татарской борьбе «корэш». Также ему нужно на два дня предоставить сооружения для проведения отборочного этапа, на один — для заключительного. В числе других задач подрядчика — организация питания для почетных гостей, членов оргкомитета и волонтеров, кофе-брейк для судей и др.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для участников отборочного тура подготовят 110 футболок, для финалистов — 20 комплектов спортивной формы. Победителям вручат три чемпионских пояса и два наградных.

Для концертной программы исполнителю предстоит подобрать музыкальные номера. Для публики выступят не менее трех вокальных коллективов и не менее двух солистов, имеющих звание заслуженного или народного артиста Татарстана. Работы должны быть выполнены к 22 января 2025 года.

Напомним, в прошлом году на проведение премии направили 3,1 млн рублей. От подрядчика требовали предоставить: отапливаемое здание для соревнований и конференц-зал, организацию питания для приглашенных, разработку сувенирной продукции.

Галия Гарифуллина