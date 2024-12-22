Ларионова: Россия вступает в Новый год с нацпроектом «Семья», на который направят 46% бюджета

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова, подводя итоги года в рамках новогоднего телемарафона «С Новым годом, семья!», напомнила о запуске нового национального проекта «Семья» и значительном объеме бюджетных средств, выделенных на его реализацию.

По словам Ларионовой, 46% бюджетных средств из 19 утвержденных новых проектов будет направлено на поддержку семей. Она также отметила, что в уходящем году проведена «ревизия» действующих законов и правительственных документов в сфере поддержки семьи, что позволило доработать и усовершенствовать их.

— Мы это сделали в отношении материнского капитала, единого пособия, которое сегодня является самым основным для наших семей. Мы многое сделали для многодетных семей, для семей с детьми инвалидами, то есть практически ни одна категория семей не осталась без нашего внимания, — подчеркнула Ларионова.