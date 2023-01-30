Валерий Липский объявил охоту на «тайные» активы обвиняемых

Коллегия Следкома по РТ: алкотрейдеры-«добровольцы», родители-звери и «просроченная» банда «Тукаевских»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Новую задачу перед следователями Татарстана поставил Валерий Липский. Во время расширенной коллегии Следкома по РТ он потребовал сделать акцент на установлении квартир, счетов, авто и иного имущества подозреваемых-обвиняемых. В том числе «спрятанных» путем дарения либо продажи активов. А еще — добиваться возмещения не только материального ущерба потерпевшим, но и морального вреда от причиненных преступлений. Какой казанский завод стал рекордсменом по зарплатным долгам, почему Липский не стал называть «Тукаевских» бандой и о чем просил силовиков Рустам Минниханов — в материале «Реального времени».

У банды «Тукаевские» истек срок давности?



Скорый старт суда над семью членами «организованной преступной группы «Тукаевские» по обвинению в пяти убийствах 1990—2000-х годов анонсировал на коллегии Следкома по РТ генерал-майор юстиции Валерий Липский. По данным источников «Реального времени», материалы могут быть направлены в прокуратуру РТ в ближайшие дни. Однако вопрос, перед каким судом предстанут фигуранты, пока открыт. И он зависит от того, останется ли в обвинении статья 209 УК РФ о бандитизме.

По данным источников «Реального времени», силовики уверены — вооруженная банда «Тукаевские» совершала преступления в Казани с марта 1993 года по апрель 2002-го. С учетом тяжести преступления, срок давности за бандитизм составляет 15 лет, и технически он истек еще в 2017-м, то есть за 4 года до возбуждения данного уголовного дела. Соответственно, истекли и сроки давности по всем эпизодам убийства (ст. 105 УК РФ). Но если в случае с фактами умышленного лишения жизни вопрос о сроках отнесен на усмотрение суда, то статья 209-я выбора Фемиде не оставляет: если срок давности истек — наказанию обвиняемый не подлежит.

Теперь интрига в том — утвердит ли прокуратура Татарстана обвинение с бандитской статьей за пределами срока давности. Если да — дело поступит на рассмотрение Верховного суда РТ, если нет, то после возврата на доработку и предъявления нового обвинения, судьбу «просроченной» банды будут решать в одном из райсудов Казани.

В центре — Геннадий Кирилов, обвиняемый по делу ОПС и банды «Тукаевские». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С делом 30 обвиняемых в причастности к преступлениям ОПС «Тукаевские», которое расследовали в МВД Татарстана, также возникли проблемы. Год судебного следствия закончился постановлением о возврате материалов в прокуратуру. И хотя это решение еще оспаривается, всех арестованных уже выпустили на волю. В продлении меры пресечения одним отказал Вахитовский райсуд Казани, других освободил Верховный суд республики.

В то же время в своем докладе глава Следкома по РТ отметил — «ни давность совершения преступлений, ни всевозможные ухищрения» не помогли избежать ответственности 24 членам ОПГ, представшим перед судами за 42 преступления в минувшем году. А еще напомнил о процессе над обвиняемыми по делу группировки «Перваки», на счету которой, по версии СК, семь жертв, включая учредителя «Русского радио» в Казани Тимура Атнагулова. В 2013-м «Перваков» оправдали на основе вердикта присяжных, в марте 2022-го отдали под суд снова.

Главе поселения предъявили секс-насилие 2010 года

Сотрудники СК вместе с коллегами из других силовых ведомств Татарстана раскрыли в минувшем году 120 преступлений прошлых лет. В их числе — 14 фактов умышленного причинения вреда здоровью, 11 изнасилований и иных преступлений против половой свободы. В Азнакаевском районе главу одного из поселений обвинили в сексуальном преступлении против малолетней девочки, информация о котором была получена спустя 12 лет.

В Казани же через четверть века дошла до суда история расстрела лидера группировки «Дом обуви» (некогда заправлявшей на территории в районе нынешнего ТРК «Тандем»). По версии следствия, в 1998 году обвиняемый решил устранить лидера, опасаясь, что в противном случае сам лишится жизни. К моменту раскрытия преступления убийца успел умереть естественным способом, но его родные сначала не согласились на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам, и в итоге уголовное преследование покойного в связи со смертью прекратил Московский райсуд Казани.

О самом резонансном налоговом деле Татарстана на коллегии Следкома не вспоминали. Фото: Динар Фатыхов

Искупили вину миллионами

За год в Татарстане втрое — с 10 до 29 — выросло число поступивших в суд уголовных дел против налоговых уклонистов. При этом растет и сумма возмещенного в бюджет ущерба от укрытых от налогообложения средств: 310 млн рублей — в 2020 году, 1 млрд — в 2021-м, 2 млрд 147 млн — в 2022-м. За 3 года поступления в казну увеличились почти в семь раз.

Липский напомнил — полное возмещение ущерба бюджету в данном случае является освобождением от уголовной ответственности. И назвал ряд предприятий, директора которых искупили вину десятками и сотнями миллионов:

358 млн — АО «ТатПром-холдинг»,

241 млн — строительная компания «Атриум»,

176 млн — ООО «Премьер» и ООО «Компания «Премьер», которые глава Следкома по РТ назвал крупнейшими алкотрейдерами республики. Преследование руководителей компаний началось осенью 2021 года.

О самом резонансном налоговом деле Татарстана — против руководства ПСО «Казань» — на коллегии Следкома не вспоминали. А вот экс-директора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова уже судят по обвинению в уклонении от уплаты в бюджет 154 млн рублей. С претензиями он не согласен. К слову, на старте расследования правоохранители полагали, что ущерб превышает полмиллиарда.

Внимание, розыск!

Самым большим успехом работы следователей в прошлом году стал общий размер возмещенного по уголовным делам ущерба как государству, так и потерпевшим — организациям и гражданам. «Его размер вырос более, чем в 20 раз и составил 32 миллиарда 113 миллионов рублей или 93% от суммы причинного ущерба. Это самая большая сумма среди всех субъектов РФ», — поделился глава регионального следственного управления. Для сравнения: в 12 других регионах ПФО потерпевшим по уголовным делам возместили чуть менее 8 млрд рублей.

Валерий Липский потребовал исчерпывающих меры к установлению имущества подозреваемых и обвиняемых. В том числе того, которое они переписали на родственников, иных лиц. Фото: Динар Фатыхов

Чем объясняется такой рекорд в докладе прозвучало чуть позже. Липский напомнил о новых делах против руководителей: «Татфондбанка» — Роберта Мусина, «Интехбанка» — Марселя Зарипова и «Спурта» — Евгении Даутовой и сообщил, что общий ущерб коммерческим организациям по этим делам превысил 30,7 млрд рублей. Но на стадии следствия он возмещен фактически в полном объеме — на 97%. Заметим, об арестах активов обвиняемых и их добровольных выплатах миллиардов никогда не сообщалось. Вероятнее всего, за словами о возмещении стоят решения арбитражей об аннулировании сделок по кредитам.

Всего же в 2022-м в целях возможного возмещения ущерба по всем уголовным делам арестовали активы на 6 млрд рублей. Валерий Липский дал понять — это не предел:

— Требую от руководителей отделов принимать исчерпывающие меры к установлению имущества подозреваемых и обвиняемых. В том числе того, которое они переписали на родственников, иных лиц. И накладывать на это имущество арест. Необходимо досконально изучать реальный имущественный статус лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и последовательно добиваться не только возмещения материального ущерба, но и морального вреда, причиненного преступлениями.



«Арестовано имущество недобросовестных работодателей»

По оценке Валерия Липского, результаты расследования зарплатных уголовных дел «позволили снять социальную напряженность и восстановить социальную справедливость». За 12 месяцев силовики добились погашения задолженности перед работниками почти на 100 млн рублей. «В целях возмещения недополученной зарплаты арестовано имущество недобросовестных работодателей на сумму около 40 миллионов рублей», — сообщил он.

Так, вмешательство СК помогло закрыть долги перед 416 сотрудниками Казанского завода синтетического каучука (54 млн рублей) и 132 работниками челнинского завода «ЖБИ-210» (7 млн).

За год силовики добились погашения задолженности перед работниками почти на 100 млн рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Минниханов о защите бизнеса и гранях терроризма

На коллегии президент Татарстана благодарил следователей за труд и просил в условиях СВО принять «исчерпывающие меры по недопущению дестабилизации» обстановки. По его мнению, приоритеты в работе силовиков не меняются — проверка сообщений о преступлениях, оперативность и качество расследования, важно лишь «избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности».

— Необходимо защищать интересы добросовестных предпринимателей, содействовать улучшению делового климата республики, — обратился к присутствующим руководителям СК Рустам Минниханов.

А еще попросил — «мгновенно реагировать на любые попытки втягивания сотрудников в коммерческие споры и не допускать использования служебного положения для давления на бизнес».

Отдельно остановился глава республики и на теме пресечения преступлений экстремистской и террористической направленности. Не ссылаясь на примеры, Минниханов констатировал: «Современный терроризм тесно связан с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, изготовлением и распространением фальшивых денег, с перемещением капитала и отмыванием. И даже — с созданием легальных торговых фирм. Важно не допустить подъема этих проявлений».

— Наша борьба с ними (терроризмом и экстремизмом, — прим. ред.) не будет ослабевать ни на минуту. Только так мы сохраним мир и согласие в республике, — заверил на коллегии Валерий Липский.

По данным СК, за год количество выявленных преступлений в сфере терроризма и экстремизма выросло на четверть. Возбуждены 20 уголовных дел, 16 человек уже предстали перед судом. В том числе трое зэков альметьевской колонии №8, которые прямо за решеткой «активно участвовали в деятельности движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ)».

«Чужих детей не бывает»

На коллегии отметили 20-процентное снижение числа преступлений против несовершеннолетних. Всего за 12 месяцев возбуждено более 800 дел, 300 уже направлены в суды.

Так, за половое насилие против семилетней дочери на протяжении полугода и хранение наркотиков на 15 лет посадили казанца Кочергина. А Верховный суд Татарстана рассматривает дело Сергея Макарова, обвиняемого в пьяном убийстве 5-летней девочки с ДЦП — дочки своей сожительницы. Преступление было совершено в мае прошлого года.

«Причиной убийства послужил плач ребенка», — поделился на коллегии версией следствия глава татарстанского управления СК, добавив, что нередки случаи истязания детей со стороны собственных родителей, последний пример — мать шестимесячного ребенка из Камского Устья, который попал в больницу с переломом основания черепа, а после операции у него диагностировали переломы ноги и рук — предполагаемый результат «ухода матери». «Коллеги, напоминаю, чужих детей не бывает. Это наше будущее», — подчеркнул актуальность работы по раннему выявлению неблагополучных семей и профилактике жестокого обращения с детьми Липский, пообещав, что оценка сделанному на этих этапах будет дана и в ходе следствия.

В финале заседания наградили особо отличившихся. Правда, перед этим назвали не сумевших «обеспечить качество работы» начальников отделов, с которыми пришлось проститься.

1 / 43 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов