В Казани суд освободил из-под стражи 11 обвиняемых по делу ОПС «Тукаевские», в СИЗО остались пятеро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Массовым освобождением обвиняемых обернулось октябрьское решение Вахитовского суда Казани о возврате 240 томов дела ОПС «Тукаевские» в прокуратуру Татарстана. 11 фигурантам уже заменили реальный арест домашним, еще три ходатайства будут рассмотрены сегодня во второй половине дня, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, решение о возврате дела в прокуратуру не вступило в силу — его оспаривает сторона обвинения. До апелляции материалы в 240 томах пока тоже не направлялись, ознакомление с протоколами заседаний может потребовать нескольких месяцев. Поэтому прокуроры направили в райсуд ходатайства о продлении ареста еще на три месяца в отношении 16 обвиняемых.

Однако районный суд после изучения обстоятельств решил оставить в СИЗО пятерых предполагаемых организаторов ОПС. Речь о Наиле Шайхутдинове, Геннадии Кириллове, Рустеме Набиеве, Артеме Хамидуллине и Евгении Осипове, уточнила «Реальному времени» помощник прокурора Казани Елена Петрова.

Еще 11 обвиняемым суд постановил смягчить меру пресечения до домашнего ареста. В числе таких освобожденных оказались еще несколько обвиняемых в организации ОПС, включая Марата Мидхатова и Альфреда Гильмутдинова.

Большинство из освобожденных находились в СИЗО с осени 2017-го, то есть пять лет. В случае признания виновными и назначения наказания в виде колонии общего режима этот срок приравняют к 7,5 года.



Сегодня в Вахитовском райсуде Казани будет решаться вопрос еще по трем фигурантам этого дела — Абдуллаеве, Абдуллине и Мишанове, ранее они получили домашний арест, и прокуратура настаивает на его продлении.

Всего в деле более 240 томов, 30 обвиняемых и 73 эпизода — по поджогам, вымогательствам, аферам и организации незаконной миграции 7 тысяч иностранных граждан, а также организации преступного сообщества и участию в его деятельности. Заочное обвинение по этому делу предъявлено авторитету Анатолию Агрбе, тестю бывшего начальника подразделения БОП МВД Татарстана, он покинул Россию еще в 2017-м.

В суде данное дело находится с сентября 2021 года, однако де-факто по нему успели лишь огласить обвинение и выслушать ходатайства. Первый председательствующий по делу Алмаз Ахмеджанов ушел на повышение, а его коллега Артем Идрисов установил процессуальные нарушения, при которых итоговое решение не может быть вынесено.

«Обвинение, содержащееся в материалах уголовного дела, не совпадает по содержанию с обвинением, предъявленным подсудимым Наилю Шайхутдинову, Геннадию Кирилову и ряду других фигурантов», — обосновал судья свое решение о возврате материалов в прокуратуру. А кроме того, указал, что следователи МВД по РТ проигнорировали ходатайство одного из предполагаемых лидеров ОПМ, Наиля Шайхутдинова, о новом допросе после предъявления нового обвинения.