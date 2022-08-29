Экс-руководитель Набережночелнинского кранового завода пойдет под суд за уклонение от налогов на 154 млн

Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела против 51-летнего бывшего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что в 2016—2018 годах обвиняемый вносил в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с шестью контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 154 млн рублей.

Экс-гендиректор причастность к совершению преступления не признал. В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого и предприятия на сумму 224 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: nchkz.ru

В январе «Реальное время» сообщало, что АО «Набережночелнинский крановый завод», известное многим благодаря обвиняемому в экономических преступлениях директору Марсу Тимербулатову, заявил о своей ликвидации в канун 25-летия.

На фоне уголовного дела Марса Тимербулатова осенью 2021-го предприятие прекратило работу, копило долги перед работниками и партнерами. В декабре ФНС заблокировала банковские счета НЧКЗ по причине неуплаты налогов и сборов.

Арбитражный суд Татарстана признал несостоятельным акционерное общество «Набережночелнинский крановый завод» в апреле этого года.

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Маргарита Головатенко