В Татарстане направили в суд дело об убийстве, совершенном 24 года назад

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении уже умершего жителя Казани 1968 года рождения, обвиняемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 1 декабря 1998 года обвиняемый у одного из домов по улице Декабристов в Казани выстрелил из пистолета не меньше шести раз в 33-летнего местного жителя и после этого скрылся. В результате полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

Дело долгое время оставалось нераскрытым. Личность убийцы установила аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Следствие считает, что мужчина совершил преступление, так как думал, что потерпевший собирался расправиться с ним. Обвиняемый скончался в 2002 году.



Фото: Максим Платонов

В марте в Альметьевске в квартире одного из домов обнаружили тело 69-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве полицейские задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 42-летнего мужчину, он дал признательные показания.

Дарья Акимова