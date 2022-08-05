Наследие Наталии Фишман: парк Урицкого с чистой водой, но без самолета

Срубленные ивы, замки на мостах и экстрим-парк — как менялся парк Урицкого на протяжении семи лет

Парк Урицкого — на протяжении многих поколений одно из излюбленных мест для прогулок жителей Московского и Кировского районов Казани. За последние годы он кардинально преобразился. Зеленую зону в границах улиц Хасана Туфана, Академика Королева, Васильченко и Гагарина начали реконструировать в 2016 году под руководством помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, и за несколько лет парк изменился до неузнаваемости. На его территории проложили новые дорожки, заново смонтировали мосты, заменили системы освещения и берегоукрепления, построили детскую площадку и многое другое.

Южная часть парка Урицкого граничит со стадионом «Тасма», с которым в дни массовых гуляний составляет единую зону отдыха. С севера он граничит с жилым массивом поселка Урицкого (улицы Академика Королева и Коломенская). Западная часть парка представляет собой лесопарковую зону, через которую можно выйти на проезжую часть улицы Васильченко.

Фото: realnoevremya.ru

Особенной популярностью это место пользуется у молодоженов, которые на фоне его достопримечательностей устраивают свои фотосессии. У входа в парк гостей встречает мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, а чуть подальше находится Центр культуры и спорта «Московский» (бывший ДК «Моторостроителей», в советское время — ДК имени Урицкого).

Фото: realnoevremya.ru

В центре парка расположено озеро, от которого отходит узкий канал с ажурными мостиками. В озере водятся небольшие рыбы, а также в теплое время года живут утки, которых подкармливают местные жители и посетители парка.

Фото: realnoevremya.ru

Стоит отметить, что первая реконструкция парка была проведена еще в 2005 году. Тогда в нем восстановили изветшавшие прогулочные дорожки и высадили новые деревья и кустарники. Но самые масштабные работы начались лишь семь лет назад — в Год парков и скверов Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Восстановление парка не обошлось без резонансных скандалов, когда к большому возмущению и огорчению казанцев здесь вырубили столетнюю иву на берегу озера — своего рода визитную карточку парка. Доля народного гнева досталась и главной по паркам Наталии Фишман. Она в свою очередь заявила, что вырубка деревьев (срубили несколько здоровых ив) была самоуправством прораба, которого уже уволили. Далее 18 сентября 2015 года суд приговорил 29-летнего прораба Дамира Мухаметзянова к штрафу в 500 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

После этого скандала помощник президента объявила, что в Казани появится общественный совет во главе с кандидатом биологических наук, ландшафтным дизайнером и директором компании «Парк-Сервис» Сергеем Александровичем Мурзовым, который дополнительно совместно с дендрологами будет согласовывать каждое дерево под спил.

Фото: realnoevremya.ru

Тогда же «Реальное время» выяснило, что подрядчиком благоустройства парка является УК «Волга-Автодор», которая с 2012 года активно работает с мэрией. На тот момент данная подрядная организация уже имела госзаказы от муниципалитета на 435,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В 2016 году Фишман сообщила, что республиканский бюджет направит на благоустройство территории парка Урицкого 50 млн рублей и еще 30 млн выделит благотворитель этого проекта — КМПО. Тогда в парке планировалась установка ограждения вдоль канала, новые кафе, дополнительные спортивные площадки и экстрим-зоны, а также место для выгула собак.

Фото: realnoevremya.ru

На всех этапах реконструкции архитекторы согласовывали свои предложения с местными жителями, которые высказывали свои пожелания и недовольства. Принцип работы выглядел следующим образом: гражданам презентовали проработанный проект, активная группа высказывала свои пожелания, после чего план реконструкции дорабатывали. Изначально чиновники не могли наладить контакт с населением, подорвав доверие варварской вырубкой, но затем согласия удалось достичь, в парке высадили десятки новых деревьев.

Фото: realnoevremya.ru

30 августа 2016 года президент Татарстана Рустам Минниханов открыл обновленный парк. Участие в церемонии также приняли Наталия Фишман и мэр Казани Ильсур Метшин, который даже спел песню. На тот момент здесь уже очистили озеро, реконструировали пирс, провели освещение аллей и построили новые спортивные площадки.

Фото: realnoevremya.ru

Тогда же, после открытия обновленного парка, глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов сообщил, что власти города решили отремонтировать ДК им. Урицкого, сейчас ЦКС «Московский». В результате здание было построено практически заново. За дизайн-проект отвечало архитектурное бюро Plan Studio, а фирменный стиль разработала IM Company.

Фото: realnoevremya.ru

13 июня 2017 года Фишман рассказала о продолжении работ по реконструкции парка Урицкого и сообщила, что АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» профинансирует часть работ по благоустройству его территории. Так, на средства КМПО были установлены системы видеонаблюдения, обустроена детская площадка и экстрим-парк, а также отремонтирован памятник павшим воинам.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодня для детей на территории парка полностью оборудована площадка с горками, качелями и аттракционами. Кроме того, есть площадка для воркаута, футбольные и баскетбольные поля, а также обновленная беговая дорожка.

Фото: realnoevremya.ru

Парк назвали в честь революционного и политического деятеля Моисея Урицкого, бывшего председателя Петроградской Чрезвычайной комиссии (ЧК). В Казани Урицкий не был. Он родился в Киевской губернии и учился в Киеве. Во время Первой мировой войны бежал за границу и жил в Швеции, вернулся после Февральской революции.

Фото: realnoevremya.ru

В 1918 году он был убит Леонидом Каннегисером, который таким образом отомстил за своего друга, расстрелянного петроградскими чекистами.

Фото: realnoevremya.ru

Интересно, что в 1970-е годы в парке стоял списанный пассажирский самолет Ан-10, в котором работали детский кинотеатр и кафе-мороженое. Такой аттракцион получил гордое название «Антошка», а мультсеансы на небольшом экране и довольно простое меню компенсировались уникальной атмосферой.

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