Татарский конь: «кочевническая» традиция оседлого народа

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 11-я

Фото: Максим Платонов

Сегодня, когда Казань отмечает Сабантуй, а на Казанском ипподроме уже прошли знаменитые скачки, «Реальное время» вспоминает очередной бренд народа — знаменитого татарского коня. Лошади издревле сопровождали обе ветки корней татарской нации — и волжско-булгарскую, и восточную. Кочевники в принципе не могли обойтись без коня, а земледельцу и торговцу лошадь нужна была как тягловая сила и транспорт. Через многие века татарский народ пронес свою любовь к этому благородному животному и многочисленные традиции, связанные с ним. Есть шутка о том, что конь для татарина — друг, товарищ и даже еда. О том, как продолжаются в Татарстане давние традиции предков-коневодов, где в Европе самый современный ипподром и какого коня нельзя есть, разговариваем сегодня в рамках проекта «Реального времени» и АО «Татспиртпром» об этом бренде Татарстана. Ведь конь — это, несомненно, бренд республики!

Друзей не едят?

Как и в случае с татарским гусем, начнем разговор с гастрономической части вопроса. Люди по-разному относятся к конине: одни заявляют, что есть мясо лошадей сродни каннибализму и никогда в жизни они не будут этого делать. Другие (очевидно, что среди татар их подавляющее большинство) считают конину и продукты из кобыльего молока совершенно естественными для своего рациона, очень полезным и вкусным продуктом.

Табуны лошадей, которые гнала по степям Евразии кочевая ветвь наших предков, действительно были залогом выживания этих людей. Мясо лошадей ели, кобыльим молоком питались сами и выкармливали младенцев, кожа шла на изготовление предметов домашнего обихода, одежды и сбруи, из конского волоса делали тетиву стрел, шкурами покрывали юрты. Без коня было невозможно ни жить, ни передвигаться. Так что традиция есть конину у татарского народа заложена глубоко в генах, и изгнать ее оттуда решительно невозможно (да и незачем).

Упаковка колбасы с торговой полки магазина-музея «100DAL»

Поэтому один из самых уважаемых деликатесов татарской кухни — это казылык, конская сыровяленая колбаса. Надо сказать, что конскую колбасу делают многие потомки кочевых народов, но способ приготовления у всех разный. К примеру, казахская казы обязательно варится. В башкирском же варианте одна и та же колбаса может быть доведена до готовности путем довяливания, а может — путем варки. В общем, сколько народов, столько и конских колбас. Но поскольку мы говорим именно о татарском бренде, то наша казылык обязательно завяливается с большим количеством соли. Мясо получается темно-красное, жесткое, ароматное, сладковатое. Туристы обычно оценивают казылык по достоинству и с радостью увозят в качестве сувенира — благо, вяленое мясо хранится без холодильника (потому-то у татар казылык и появилась — у кочевников не было холодильников, а завяливание — это очень древний способ сохранения мяса надолго).

Впрочем, из мяса лошадей татары делают не только казылык. Его охотно варят, запекают, тушат и готовят самыми разнообразными способами. Что касается отбора «столовой лошади», то татары издревле четко делили лошадей: одни для еды, на вторых будем работать, а на третьих — воевать. Лошади, которые выращивались специально для стола, назывались «жылкы». Это, как правило, молодая кобыла 2—4 лет. Из подгривного пласта жира раньше делали аналог соленого сала, теперь просто отрезают и пускают, например, в фарш или добавляют к тому же казылыку. Остальное мясо используется так же, как говядина, баранина и прочие виды. С той лишь разницей, что конина пожестче. А вот рабочего или, упаси Аллах, боевого коня есть нельзя — это кощунство.

И не будем забывать про кумыс, который тоже входит в наследие большинства кочевых народов. Соседи-башкиры даже открывают кумысолечебницы, где этот напиток наделяется лечебными свойствами. Кстати, кобылье молоко многие специалисты называют максимально близким по составу к человеческому, поэтому есть мнение, что детей лучше выкармливать не козьим молоком и уж тем более не коровьим — надо искать кобылу. Нашим ближайшим предкам долго искать не приходилось, ведь буквально до шестидесятых годов прошлого века лошадь была обычным видом деревенского транспорта в советской Татарии.

Татарский конь и народный фольклор

Изрядная конница была в свое время и у булгар, и позже у татар Казанского ханства (о двадцатитысячной коннице свидетельствовали русские историки незадолго до взятия Казани войском Ивана Грозного). Так что любовь к коню и тесное с ним сотрудничество прочно закреплено в культуре современных татар.

Во фразеологии есть множество устойчивых словосочетаний со словом «ат» («конь»): например, ат алу (заслужить доброе имя), ат бэясе (высокая цена), ат калдыру (оставить после себя доброе имя), атка менгендей булу (прыгать от радости), атлы кеше тешеп карарлык (очень красивый человек) и многие другие. Если у человека не было лошади, он считался бедняком и жизнь его была совсем безнадежной, и это опять-таки отражается в народной фразеологии: ат юк, арба юк, аннан калган бар да юк (ни коня, ни возу, ни что на воз положить), аттан тешереп ишэкке мендеру (пересел с коня на осла — аналог русской пословицы «переобуть молодца из сапог в лапти»).

Конь в сказках татар — сильный, красивый, царь всех домашних животных. В одной из сказок он побеждает даже тигра, пугая его искрами, высеченными копытами из камня. Конь — незаменимый мудрый и верный друг всадника, часто обладающий волшебной силой. До наших дней дошла легенда о крылатом белом коне Тулпаре, который сейчас благополучно стал символом Сабантуя, а до этого дал название старому казанскому ипподрому. Недавно открытый Дворец спорта в Нурлате тоже носит имя Тулпара (правда, скульптура коня около этого объекта почему-то лишена крыльев).

Дворец спорта «Тулпар» в Нурлате. vk.com

Кстати, символичность татарского коня, хоть и пониже, чем у барса (хотя это и обидно: много ли татарам помогал барс?), но тоже высока. Например, аргамак — конь степной породы — красуется на логотипе еще одного сильнейшего бренда республики — КАМАЗа.

Скачки: не только Сабантуй, но и байга, и аударыш

Слово «джигит» вообще никак не мыслится в отрыве от коня. Джигит — значит не только доблестный воин, но прежде всего быстрый и искусный наездник. К счастью, войн татары вот уже несколько столетий не ведут, а кочевать перестали и того раньше. Так что теперь свое мастерство джигиты показывают преимущественно на Сабантуе.

Скачки на Казанском ипподроме. Фото: Максим Платонов

Ведь конь — одна из главных фигур в проведении этого праздника. Опять вспомним татарские пословицы: «Сабан туе атлыныкы, туй — тунлыныкы» («Сабантуй тому, у кого конь, свадьба — тому, у кого есть шуба»); «Ат булса мэйдан табыла, ат булмаса мэйдан ябыла» («Конь есть — майдан найдется, коня нет — майдан закрывается»). Кстати, особые почести на старинном Сабантуе оказывались коню, который на скачках прибежал позже всех. К его гриве привязывали вышитое полотенце, платки, салфетки, женщины шептали ему свои заветные желания. Этот обычай этнографы связывают с желанием отогнать нависшую беду, вернуть надежду на то, что домой вернутся все, кого там очень ждут. Пусть последними, но вернутся. Такого коня называли «конем надежды».

Без скачек Сабантуй — не Сабантуй, а просто народные гуляния. Впрочем, порой забеги приходится отменять — как неделю назад в Нижнекамске, где дождем размыло поле для скачек. Но все же в нормальных условиях конь — обязательный участник любого Сабантуя. Например, накануне на Казанском ипподроме при большом стечении зрителей прошли скачки, в которых, как всегда, участвовали больше двухсот лучших скакунов, как из Татарстана, так и из других регионов страны.

Скачки на Казанском ипподроме. Фото: Максим Платонов

А в Лениногорском районе вот уже несколько лет фирменной «фишкой» стала байга — конные скачки по пересеченной местности. Этот вид соревнований больше характерен для казахов, киргизов (у них он называется байге), алтайцев и других тюркских народов. Но и татары, и башкиры тоже местами его знают. В Лениногорске решили возродить древнюю традицию, и теперь каждое лето гоняют своих лошадок на дистанции 3,5 км, 7 км и 10,5 км. Что характерно, на первых двух дистанциях допускается участие исключительно лошадей татарской породы — это делается для ее популяризации.

Есть еще аударыш — борьба верхом на лошадях. Сегодня в Татарстане возрождается и эта древняя забава (и тоже в рамках пиара татарской породы лошадей). А еще каждый год на Казанском ипподроме непрофессиональные жокеи-любители соревнуются в молодежном скаковом чемпионате РТ — и именно на лошадях этой породы. Кроме прочего, проводится и ежегодный праздник «День коня», на котором обязательно проходит фестиваль с конными пробегами на 40 и 60 км — на выносливость. Стоит ли говорить, какая порода участвует в этих скачках?

Так выглядит аударыш. Источник: vk.com/koni_almakai

Конь с соломенной гривой

Да-да, татарская порода лошадей существует официально, она была зарегистрирована в 2018 году. Правда, племенных коней и кобыл для этой селекционной работы завезли из Башкирии и из Челябинской области, но все же стандарты породы у татарской лошади свои.

Например, масть: эта лошадь не может быть брюнеткой, она должна быть соловая (в переводе с коневодческого на русский это означает что-то среднее между бежевым, желтым и молочным окрасом). На Казанском ипподроме, куда мы пришли познакомиться с этой породой, мы видим несколько таких лошадок.

Лошади небольшого роста, соловой масти, мускулистые и приземистые

Они низкорослые, приземистые, но крепкие и гармонично сложенные. У большинства белая или соломенного цвета грива и хвосты, заплетенные в кокетливые косички. Но есть и конь с темной гривой: правда, заводчики нам говорят, что сейчас стандарт породы уводят от такого контраста и стараются выводить в основном соловых лошадей с белой или в крайнем случае желтой гривой.

Нашего собеседника Ильнара Гарипова мы встречаем здесь же, на Казанском ипподроме. Он фермер, работает в Сабинском районе и разводит там коней татарской породы. А здесь, на ипподроме, держит своих питомцев. Кстати, тут благоустроено 12 конюшен, каждая вмещает 40 лошадей, и предоставляется возможность содержать коней частных владельцев. Об уровне содержания коней на ипподроме говорит то, что своих чистокровных скакунов держит здесь глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Породе этой много лет, исторически она происходит от тех коней, которые были еще у наших дедов. В последние лет пять республика плотно занимается ее разведением

Между тем Ильнар Гарипов рассказывает нам о татарской породе:

— Видите, у нее вдоль холки нет темной полосы, как у башкирской лошади? Наша — однородного цвета, она вся песочная. Это очень выносливые лошадки, табунные. Они характеризуются тем, что легко переносят летний зной и гнус, а зимой не мерзнут. На юго-востоке, где снег сдувается со склонов холмов, они могут даже добывать себе из-под снега пропитание, так что это очень выносливая лошадь. Татарская порода универсальная: она дает и молоко, и мясо, ее можно использовать и в упряжке, и для верховой езды. Такая лошадь долго не устает и на скачках хорошо себя показывает. Породе этой много лет, исторически она происходит от тех коней, которые были еще у наших дедов. В последние лет пять республика плотно занимается ее разведением. Я-то сам лошадьми уже давно занимаюсь, лет двадцать уже. Эта любовь у меня с детства, я вырос в деревне, и у нас всегда были кони. Сейчас вот занимаюсь разведением татарской породы, есть даже грантовая программа Минсельхоза по этому поводу, я такой грант тоже выиграл.

Сейчас в республике уже почти 1000 лошадей татарской породы. На Казанском ипподроме их не менее двух десятков голов, остальные живут в коневодческих хозяйствах и разъезжаются по всей стране — порода-то действительно «золотая», брендовая. Страна знает ее по фильму «Зулейха открывает глаза», ведь на соловой низкорослой лошадке Зулейха приехала в Кремль. Кстати, книга Яхиной начинается со сцены, в которой героиня урадкой берет казылык в кладовке, так что татарская лошадь тут показана в обеих ее главных ипостасях.

Полтысячи лошадей в центре Казани

Нет ничего удивительного в том, что при такой любви к лошадям именно в Татарстане находится крупнейший ипподром в России и один из самых грандиозных в Европе. Разумеется, это Казанский ипподром (Международный конно-спортивный комплекс «Казань»), учредителем которого является АО «Татспиртпром». Но так было далеко не всегда.

В 1868 году, когда в город пришли регулярные бега рысаков, кони резвились на озере Кабан: зимой — по льду, летом — по грунтовке вдоль озера. Именно с этим было связано то, что старый казанский ипподром был неподалеку от Кабана — казанцы помнят, что он находился ровно напротив современного Kazan Mall. К 1995 году на старом ипподроме провели реконструкцию конюшен и трибун. Поручено это было ФГУП «Татспиртпром», и предприятие с задачей успешно справилось. Но уже к 2005-му, к тысячелетию Казани, на месте старого городского аэропорта построили новый ипподром.

Здесь почти на 90 гектарах проводятся и скачки, и бега. Тут стоят 12 конюшен круглогодичного содержания и несколько летников, куда привозятся кони на летний испытательный сезон. В общей сложности на Казанском ипподроме содержится более 500 коней. И как бы с трудом ни верилось в то, что в центре города с комфортом расположен табун в полтысячи лошадей, это действительно так.

Закрытая трибуна Казанского ипподрома во время скачек

Общая площадь конно-спортивного комплекса — почти 90 гектаров. Здесь устроен целый город для комфортной жизни лошадей. Например, здесь для их здоровья и комфорта устроен даже лошадиный солярий! Он нужен для того, чтобы в зимнее время восполнять коням недостаток витамина D.

Территория конно-спортивного комплекса разделена на несколько зон:

спортивно-демонстрационная (закрытая трибуна на 4 тысячи мест, открытая на 2 тысячи);

учебно-тренировочная (ипподромное поле, манеж для занятий верховым спортом, два конкурных поля и одно выездковое);

хозяйственная (для конезаводчиков и для содержания лошадей частных владельцев): 12 конюшен, ветклиника, зимний бассейн для купания лошадей, хранилище кормов, столярная, кузнечная и шорная мастерские;

развлекательно-игровая (рестораны, кафе, бары).

Во время скачек на ипподроме работает система тотализаторов. Деньги, которые здесь зарабатываются, идут на поддержание деятельности конно-спортивного комплекса.



Как подружиться с конем

Мы готовы поспорить, что, читая этот текст, вы уже несколько раз задали себе вопрос: где бы теперь познакомиться с татарским конем? Или хотя бы вспомнить свои корни и покататься на лошади? Все там же, на Казанском ипподроме.

Вороной красавец-фриз — ласковый и контактный конь

Во-первых, сюда можно всегда прийти совершенно бесплатно, с детьми. Вам разрешат посмотреть на лошадей, познакомиться с ними, угостить морковкой или яблоком (а вот капусту или хлеб им категорически нельзя!). За отдельную плату для вас проведут сорокаминутную экскурсию, на которой расскажут, чем друг от друга отличаются разные породы лошадей, проведут фотосессию, покажут всех лошадей, которые живут на этой конюшне.

А если в вашей душе явственно зашевелились корни степняка-кочевника и вам не терпится сесть на лошадь — тогда без занятий не обойтись. Можно попробовать разово, можно купить абонемент на 5 или 10 занятий. Абонемент нужно «откатать» за пять недель. Правда, запись здесь — за три недели, особенно сейчас, в летний сезон. Ипподром, оказывается, очень популярное место среди горожан.

Юлия Шапиро, инструктор прокатного отделения, рассказывает нам:

— Мы учим людей ездить верхом — в том числе и совсем новичков. Кому-то хватает одного раза, а кто-то осуществляет свою мечту и это потом становится его хобби надолго. У нас есть лошади разных пород: есть чистокровные ахалтекинцы и арабские кони, с ними можно познакомиться на наших конюшнях. Есть практически все представители рысаков, кроме орловского: русский, американский, французский, можно их сравнить, увидеть. А вот красавец фриз — упряжная порода лошадей, голландская. Ласковый, обнимательный конь, как котенок, несмотря на то, что он такой большой и могучий. Очень любит гостей! Правда, ездят на нем у нас только продвинутые всадники.

Мы подходим к фризу: это действительно мощный, сильный вороной красавец. Он неожиданно доверчиво тянется к человеческой руке. И правда, почти котенок, только очень большой.

Ипподром — очень популярное место среди горожан

Есть отделение ипподрома в Свияжске, там можно заказать экскурсию по острову на карете, а можно просто покататься верхом или покормить лошадей на конюшне.

— У каждого коня свой характер, — продолжает нам рассказывать инструктор. — Кони очень умные животные, но это не всегда означает, что они покладистые. С ними нужно договориться, убедить их вести себя так, как положено. Каждую лошадь, которая к нам приходит, мы сначала обучаем: для тяжеловозов на это уходит примерно полгода. А вот когда приходят рысаки, которые недавно участвовали в рысистых бегах, с ними сложнее: они ведь резвые, быстрые, активные, в голове у них одна цель — «очень быстро бежать, бежать, бежать». Но все получается, ведь конь — умное, интеллектуальное и очень благородное животное. А еще у нас тут делают предложения руки и сердца: приходят женихи, арендуют коня, мы делаем все, как они попросят. Получается очень романтично!

Кони очень умные животные, но это не всегда означает, что они покладистые

На ипподроме проводятся масштабные развлекательные мероприятия городского и республиканского уровня: День города, Сабантуй, Навруз, Масленица. Так что здесь определенно бывало множество горожан, даже тех, кто ни разу не садился на лошадь. А еще — выставки, свадьбы, корпоративы, дни рождения. Так что с течением времени Казанский конно-спортивный комплекс становится привычным местом притяжения горожан. Сотрудники ипподрома говорят: в этом большая заслуга недавно назначенного директора ипподрома, Марата Гильфанова. Он управляет комплексом меньше года, но за это время сумел привести сюда самые разнообразные активности и помимо традиционных этнических праздников — от OpenSpaceMarket до автобитвы. А еще у Гильфанова большой опыт работы с лошадьми — до этого он несколько лет руководил конезаводом и поэтому отлично знает, что нужно четвероногим «постояльцам» ипподрома.



Встреча гостей Сабантуя на Казанском ипподроме

Сегодня в Казани отшумит веселый Сабантуй, скакуны — участники соревнований — разъедутся по домам. Но в прокатной зоне ипподрома останется очень людно. Мы видим тут и подростков, и взрослых, и мужчин, и женщин. Интерес к коню у нашего народа в крови, и слова песни «Ир канаты — ат була» («крылья мужчины — его конь») татары не забывают!



Людмила Губаева