В рождественскую ночь в центре Казани организуют спецподачу автобусов и троллейбусов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В связи с проведением ночной праздничной службы по случаю празднования Рождества 7 января в Казани организуют спецподачу общественного транспорта. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23 и 30 приедут к 01.30 к остановке «Центральный стадион». Оттуда же казанцы после праздничной службы смогут уехать на троллейбусах №2.

Напомним, в новогодние каникулы работу наземного общественного транспорта Казани организуют по графику выходного дня — с 5.30 до 23:30. Метрополитен будет работать с 6.00 до 24.00.



скриншот трансляции

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, наземный общественный транспорт Казани будет работать до 02.00. В первый день 2023 года автобусы, троллейбусы и трамваи начнут работать с 07.30.



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Татьяна Демина