Парк Урицкого: удельные леса и вертолетные чудеса

Чем интересен советский парк эпохи индустриализации: гид «Реального времени»

«Реальное время» продолжает знакомить читателей с историей примечательных и знаковых мест Казани. На этот раз наш гид расскажет об одном из крупнейших и любимых казанцами зеленых оазисов города — парке Урицкого. Безусловно, этот сад — один из самых насыщенных историями. Как лес императорской семьи стал излюбленным местом прогулок советских авиаторов, что было на месте кафе «Антошка» и каким раньше был канал в парке — подробнее в нашем материале.

Царское это всё!

По сути, парк Урицкого — это бывший лес. Как таковой даты открытия здесь парка нет. И если знать тропы, то через парк Урицкого можно проехать в сторону «Оргсинтеза» до озера Глубокого. Лес — удельный, до революции принадлежавший властям, а точнее — Удельному ведомству, государственному учреждению Российской империи, с 1797 года по 1917 год осуществлявшему управление имуществом императорской семьи. Учредил его Павел I. Позже эти территории были проданы городу и Казань начала сдавать их под стройки.

Тогда эта часть Казани была царством дореволюционных фабрик-заводов и частных секторов.

Новая история этой территории начинается в 1930-е годы, когда эти районы становятся центром новой Казани — промышленной.

Американцы и Королев

Итак, 30-е. За железной дорогой формируются Соцгород, авиационный завод и будущее КМПО. В 1933 году здесь начинают строить Фабрику кинопленки №8. Дела с транспортом налаживаются — в районе ходит автобус, вскоре появляются трамвай и троллейбус. А здесь появляется поселок авиастроителей (он же поселок имени Урицкого), спецпоселение ОКБ авиазавода №16. В опытно-конструкторском бюро буду работать Сергей Королев и Владимир Петляков.

Королев был арестован 27 июня 1938 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако 19 ноября 1942 года он приехал в Казань и поселился на улице Лядова, 5. Семья Королева жила в доме с нынешним адресом Королева, 26. Конструктор проработал в Казани до 1945 года, уже будучи освобожденным по личному указанию Сталина.

Петляков, автор самолета Пе-2, жил в доме 28. Отсюда он вышел 12 января в 1942-м, чтобы отправиться в последний полет на «пешке», самолете собственной конструкции.

Кстати, о названиях улиц. Раньше здесь были сплошь Союзные улицы — целых 14 штук, поделившие район вдоль и поперек. К примеру, Восстания была 9-й, а Гагарина — 11-й. От того времени осталась 10-я Союзная, идущая вплотную к парку.

Дома Петлякова и семьи Королева

Стройка — явление интернациональное. Несколько десятков зарубежных специалистов обитали в этих краях. Здесь жила, к примеру, коммуна «Цемент». В нее входили строившие «Магнитку» и Горьковский автозавод американцы, приехавшие в СССР. В архивах сохранился документ об одном их собрании. Тема — урезание валютной зарплаты неработающим членам коммуны: это нарушало «первоначальный договор с советской стороной». Жили американцы в поселке Урицкого, зарплату получали в долларах.

Были также финны. От них тоже сохранился документ — донос Иогана Сиписало на некоего Антона Фомина: мол, его брат Евсей — контрабандист и шпион, а сам Антон — сбежавший в Финляндию на сторону белых домовладелец.

В декабре 1932-го на стройку авиакомбината приехала семья Ельциных. Отец президента России — плотник, но в 1934 году его объявят кулаком, арестуют, а Ельцины будут жить у семьи Cуховых два с половиной года, пока отца досрочно не освободят и они не вернутся на Урал.

Клуб и джаз

В это же время появился на лесной территории деревянный клуб завода им. Серго Орджоникидзе. Потому что работникам нужно где-то собираться! Место хорошее — ведь здесь еще и озера, причем тогда естественные (ситуацию изменит массовая промышленная застройка).

В 1961-м появляется советский ДК имени Урицкого, в прошлом — ДК моторостроителей, ныне — Центр культуры и спорта «Московский». Организатор джазовых фестивалей Игорь Зисер, чей дом примыкает к парку, вспоминает, что при его строительстве озеро «урезали» на треть. Именно здесь он и слушал музыку — она доносилась из местных громкоговорителей, а также на танцах, на которых играл его брат.

Самолет и память

Люди, чье детство пришлось на 70-е, помнят, что раньше у канала стоял списанный пассажирский самолет, в салоне которого показывали мультфильмы, кажется, на 16-миллиметровой пленке. В 1980-е киносамолет закрылся. На его месте открыли кафе «Антошка».

В то же время в парке появился мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны. Единого автора у памятника нет, это работа нескольких цехов КМПО. Каску из алюминия — от одного, постамент — от другого.

Киносамолет «Антошка»

Лес и грибы

Алексей Тунаков, профессор кафедры экономики предприятий КГТУ, писал в своих воспоминаниях, что во время войны «лес начинался за соседней улицей. Главной проблемой, конечно, был голод. Насколько я помню, мне всегда хотелось есть. Это продолжалось всю войну и первые послевоенные годы, хотя серьезно помогали огороды, которые тогда появились у всех. Основной рабочей силой на огородах тоже были мы, ребятишки. Сажали в основном картошку. Редко другие овощи. Сеять хлеб частникам не разрешалось. Я помню только один случай, когда деревенский старичок засеял половину своего участка у дома не картошкой, а рожью. Об этом было много разговоров. Его осуждали, хотя другого способа поесть хлеба у него не было. Как деревенский житель, он не имел карточек, а на трудодни хлеб выдавать практически перестали. Летом серьезной помощью в питании были грибы и ягоды. Взрослым было, конечно, не до них. Собирали их только ребятишки. Примерно на расстоянии километра в лесу были молодые посадки сосен. Они были посажены очень густо, и пробираться в них можно было только на четвереньках, а то и ползком, продвигая впереди себя ведро. Никаких корзинок тогда не было. В этих посадках было много маслят и сыроежек. Я никогда не забуду радость бабушки, когда я приносил полведра молоденьких маслят. Какая это была хорошая помощь к надоевшей картошке, которую приходилось есть почти что без хлеба».

Спорт и вертолет

В 1959-м рядом с парком появляется стадион «Тасма» со своей детско-юношеской спортивной школой. Странно, но именно его не удалось реконструировать к Универсиаде-2013, так что здесь соревнования студентов не проводились.

26 ноября 1980 года на стадионе аварийно приземлился вертолет Ка-27. Один из трех, летевший из Кумертау в Североморск. Первый заглох и рухнул на пересечении Восстания и Декабристов, порвал контактные кабели и коммуникационные провода электрических сетей и местной телефонной станции, зацепил лопастью стоявший на светофоре пустой трамвай. Второй приземлился на газоне стадиона. Третий дотянул до заводского вертодрома.

ОПГ и поп-арт

8 февраля 1976 года — суровая дата в истории парка. Члены ОПГ «Тяп-Ляп» выбираются из поселка Борисково на автобусах, устраивают массовую драку на танцах в ДК, лишь в конце появляется милиция. Один из организаторов дискотеки вспоминает, что после одной подобной драки местные гопники, отступая, выдавили стекло в фойе. На реставрацию моторостроительный завод потратил весь год. Переднюю стену украсили репродукцией венгерского художника Виктора Вазарели, представителя направления поп-арт.

Виктор Вазарели

Тишина

В 2011 году рядом с парком появился первый детский хоспис Фонда имени Анжелы Вавиловой и Министерства здравоохранения РТ. Анжела — дочь Владимира Вавилова. Она умерла от лимфобластного лейкоза. В честь нее отец открыл фонд, который помогает больным жить и тихо умирать. «Дом надежды» находится на месте старого санатория.

Сейчас Вавилов строит хоспис и для взрослых.

Ива и обновление

В эпоху застоя парк не особо баловали ремонтом. Первая реконструкция произошла в 2005-м — тогда здесь обновили прогулочные дорожки и зелень. 8 июля 2015 года в парке погибла вековая ива — ее ошибочно спилили в ходе работ по благоустройству, хотя это и не было предусмотрено обширной реконструкцией, благодаря которой и сад, и ДК приобрели новый вид. Плакучая ива, на фоне которой дети купались 50—70 лет назад в пруду, у которой играл джазовый оркестр, была главным украшением этих мест. Ее уже не вернешь, как и все, что ушло в прошлое.

