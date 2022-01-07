В собор Казанской иконы Божией Матери на Рождество съехались паломники из городов России — видео

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Православные отметили Рождество. Праздничная служба впервые прошла в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери в столице республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Божественную литургию в соборе совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Она началась 6 января в 23.30 и продлилась до двух часов ночи 7 января.



Посетить праздничную службу в соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана приехали верующие из городов России. В рождественскую ночь там можно было встретить паломников из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Архангельска и т.д.

Рождество православные отметили и в других населенных пунктах Татарстана. Так, праздничные гуляния сегодня развернулись под Казанью в Раифском монастыре.

Напомним, решение о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери, разрушенного в 30-е годы прошлого столетия, руководство Татарстана приняло в 2015 году. На его восстановление, которое шло по старинным фотографиям, рисункам и чертежам, потратили около 2 млрд рублей.

Летом 2021-го воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как это было — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина