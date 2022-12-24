Экохоккей, елка для сбора пластика и мастер-классы: как СИБУР экологично встречает Новый год

Фото: пресс-служба СИБУРа

В столичном парке «Сосновая роща» состоялось торжественное открытие главной новогодней елки Кировского и Московского районов Казани. По традиции ее устанавливает «Казаньоргсинтез». Двадцатиметровая красавица засияла разноцветными огнями, украсив собой площадь. Также возле ДК химиков заработал сказочный городок — в этом году он преобразился еще больше. Праздничную атмосферу дополнил необычный арт-объект в виде елки для сбора пластика. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытии новогодней елки и ощутил на себе всю атмосферу праздника.

Раз, два, три — елочка, гори!

Увидеть, как переливается яркими огнями главная елка Кировского и Московского районов Казани в парке «Сосновая роща», что рядом с ДК химиков, собрались десятки горожан. Эвелина Марфина вместе с семьей ради этого приехала из соседнего района.

— Мы живем в Кировском районе, но всегда с удовольствием с семьей приезжаем сюда. Вот и сегодня приехали, чтобы насладиться атмосферой праздника, полюбоваться елкой, покататься на коньках. Дети любят зимние забавы и с охотой посещают новогодние городки, — рассказывает Эвелина.

Но перед тем как новогодняя площадка засверкала красочными огнями, была проделана огромная работа. Ежегодно этим занимается «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР). Работники предприятия отвечают за обустройство и оформление праздничной площадки. В этом году на территории парка «Сосновая роща» трудились более двадцати специалистов: они установили 20-метровую зеленую красавицу, украсили ее разноцветными гирляндами, собрали сцену, залили каток, создали ледяной лабиринт и детские горки.

Ежегодно обустройством и оформлением праздничной площадки занимается «Казаньоргсинтез»

— Новый год — самый любимый праздник любого человека. И чтобы порадовать жителей наших районов, «Казаньоргсинтез» традиционно организовал здесь праздничную площадку. В этом году у нас много новшеств: мы построили горки для детей, появились новые активности, связанные с экопросвещением. Таким образом мы хотим привить культуру раздельного сбора мусора. Ведь Земля — это наш дом. И каждый в своем доме старается поддерживать порядок, соблюдать чистоту. А для того чтобы сохранить нашу планету чистой, надо уже сейчас прививать детям эти навыки, — говорит генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

Так, установленный КОСом необычный арт-объект — елка для сбора пластика — сразу же привлек внимание горожан. Любой желающий может прикрутить пустые пластиковые бутылки к елке. Затем весь собранный пластик пойдет на переработку и вторичное использование.

На территории зимнего городка был установлен необычный арт-объект — елка для сбора пластика

— Это замечательная экологическая инициатива — установить такую елку для сбора пластика, — считает жительница Казани Лилия Муртазина. — Она создает не только праздничное настроение, но и привлекает внимание к проблеме сортировки мусора. Зачастую люди просто ленятся выбрасывать пластик в специальные контейнеры, а эта акция, считаю, заставит многих задуматься. В том числе будет прививать полезные привычки у деток, так как в парке гуляет очень много мамочек с детьми.

С Лилией Муртазиной согласна и Равия Ахметова. Женщина вот уже более 10 лет приходит каждое утро в «Сосновую рощу», чтобы заниматься скандинавской ходьбой.

— Парк — популярное место отдыха у горожан. Я здесь часто гуляю и вижу, что урны бывают переполнены и весь мусор оказывается на земле. В основном это пластиковые бутылки. А такой контейнер в виде ели выглядит не только эстетично, но это еще и прекрасный способ донести до жителей города мысль о важности и необходимости раздельного сбора мусора. Молодцы организаторы! Я сама много лет сортирую мусор. Это хорошее дело, — добавляет пенсионерка.

Экологический матч

А чтобы праздник запомнился надолго, развлекательную программу организовала администрация Кировского и Московского районов Казани. Сказочное представление и творческие номера представили коллективы Дворца культуры железнодорожников. Гостей парка также посетили зимние волшебники Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с жителями они зажгли праздничные огни на елке.

Развлекательную программу для гостей парка организовала администрация Кировского и Московского районов Казани

— Сегодня мы собрались на одном из 12 елочных городков на территории Кировского и Московского районов. Это самый родной, любимый парк. Двадцать лет назад мы сюда сами приезжали кататься на горках. И вот в этом году наш главный партнер — «Казаньоргсинтез» построил в парке замечательную горку, открыл елку. Хотелось бы выразить слова благодарности руководству компании, которое понимает, что такое клиентоориентированность, человекоцентричность. И все, что они делают, направлено на наших жителей. Крупнейшее предприятие, которое оставляет хороший след и делает наши районы классными, — поприветствовал всех собравшихся со сцены глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов. — Дорогие жители, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, берегите себя, берегите своих детей, и пусть их мечты обязательно сбываются!

Глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов поздравил всех собравшихся гостей с наступающим Новым годом

На территории парка заработал и зимний городок. По вечерам здесь загорается иллюминация, а по бокам площадки установлены фуд-траки, где посетителей парка вкусно накормят и согреют горячим чаем.

Также для самых активных в этот вечер была организована необычная игра — экохоккей, обучающий раздельному сбору отходов. Вместо контейнеров — ворота, а роль мусора исполнили мячи. Задача игроков — правильно принять решение и отправить вторсырье в нужные ворота, угадав: это перерабатываемые или неперерабатываемые отходы.

Команде-победительнице по итогу матча в качестве подарка КОС вручил шоперы.

Для самых активных в этот вечер была организована необычная игра — экохоккей, обучающий раздельному сбору отходов

Мастер-класс по апсайклингу

Помимо «Сосновой рощи», новогодние площадки для горожан открылись еще в 12 местах Кировского и Московского районов. К примеру, для жителей микрорайона «Салават купере — 2» праздник прошел 21 декабря. В этот день «Казаньоргсинтез» там организовал экологичную площадку, приуроченную к открытию елки. На несколько часов творческая мастерская парка преобразилась в мастерскую апсайклинга — гости праздника смогли собственными руками изготовить кормушку для птиц из использованных пластиковых бутылок. После кормушки развесили по периметру микрорайона. Весной, после окончания сезона, они отправятся на переработку.

Как рассказала куратор парка «Салават купере» Ксения Маланина, тема экологии очень близка жителям жилого комплекса.

— Для нас очень актуален вопрос экологии и переработки отходов. Я знаю, что многие жители сортируют мусор, местные активисты борются за сохранение экологии. К тому же таким образом мы еще и сможем поддержать пернатых друзей. Поэтому спасибо «Казаньоргсинтезу» за это важное мероприятие, — говорит Ксения.

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Самым долгожданным гостем праздника стал Дед Мороз. Он рассказал юным участникам мастер-класса о том, как важно сортировать отходы и что они могут сделать уже сейчас, чтобы сохранить планету в чистоте. Дети искали ответы на злободневные вопросы: сколько мусора производит каждый житель России, какой из видов отходов сложнее переработать и так далее. Самые активные участники получили от Деда Мороза в подарок энциклопедию «Все о полимерах». А остальные полакомились сладкими призами.

В предновогодние активности с удовольствием влились не только дети, но и их родители.

— Мастер-класс очень интересен. Обязательно насыплем корм для птиц и повесим кормушку рядом с домом. Ребенку будет полезно почувствовать ответственность и следить за кормушкой в течение зимы. Спасибо организаторам, — поделилась впечатлениями житель микрорайона Екатерина Хафизова.

Согласна с ней и Лейла Муратова.

— Мы стараемся воспитывать у детей любовь и заботу к окружающей среде, к экологии, поэтому сегодняшнее мероприятие было очень полезным. И в викторине приняли участие, и кормушку смастерили. Я считаю, что дети с детства должны видеть правильный пример. Организаторы — молодцы, что сделали акцент именно на такой проблеме, — отметила женщина.