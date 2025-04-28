17% студентов-медиков в России не завершают обучение

Фото: Максим Платонов

Серьезную обеспокоенность вызывает высокий процент отчисления студентов-медиков в России. По данным Минтруда, порядка 17% студентов медицинских вузов не завершают обучение. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС.

По словам Котякова, текущий уровень подготовки специалистов не в полной мере удовлетворяет потребности отрасли здравоохранения в кадрах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Необходимо учитывать, что не все студенты сегодня завершают обучение и трудоустраиваются по специальности. В среднем в медицине порядка 17% студентов не заканчивают обучение. Из числа завершивших обучение трудоустраиваются порядка 70%, из которых в отрасль здравоохранения пойдут поработать 75% выпускников [вузов] и 56% [выпускников] медицинских колледжей, — отметил министр.

Около 496 тыс. медицинских работников со средним специальным и высшим образованием необходимо привлечь в сферу здравоохранения России до 2030 года.

Рената Валеева