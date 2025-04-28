Казанский «Водоканал» сообщил о росте аварийности на сетях водоснабжения

Фото: Максим Платонов

В прошлом году на сетях водоснабжения, обслуживаемых МУП «Водоканал», произошло 1243 аварии, что на 24 случая больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает телеграм-канал «Казанский Водоканал».

С начала 2025 года в Казани наблюдается тенденция к увеличению числа аварий по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: уже зафиксировано 246 инцидентов.

Особую тревогу вызывает рост числа засоров в сетях водоотведения. В 2024 году их количество достигло 16,5 тысячи, что на 587 случаев больше, чем в 2023 году. На канализационных сетях зарегистрировано 165 аварий, что, впрочем, на 39 меньше, чем в прошлом году. За первые четыре месяца текущего года произошло 44 аварии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день МУП «Водоканал» обслуживает 2184 километра сетей холодного водоснабжения и 1479 километров сетей водоотведения. За последние пять лет общая протяженность сетей увеличилась на 10%. Однако более 70% сетей находятся в изношенном состоянии и требуют срочной модернизации.

На портале KZN.RU появился график отключения горячего водоснабжения в мае 2025 года для жилых домов, подключенных к сетям АО «Татэнерго».

Рената Валеева