В Татарстане ожидается сильный ветер и гололедица

Фото: Максим Платонов

ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей и гостей региона об ухудшении погодных условий.

По данным Гидрометцентра, вечером 28 апреля, ночью и днем 29 апреля на территории республики местами ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с, в Казани — до 17 м/с. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении холодной погоды на всей территории России в начале мая, в том числе в ПФО, где днем ожидается не более 10–15 градусов тепла.

Рената Валеева