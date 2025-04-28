Глава Бугульминского района Линар Закиров ушел в отставку

Глава Бугульминского района Татарстана и мэр Бугульмы Линар Закиров освобожден от должности по собственному желанию, сообщает «Бугульма Информ».

И.о. главы района назначен Фанис Мухаметов, ранее занимавший должность заместителя главы Бугульминского района.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ноябре 2024 года прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск против Линара Закирова и его родственников на сумму 60 млн рублей. В феврале 2025 года стало известно, что сумма претензий прокуратуры к мэру Бугульмы возросла вдвое и составила 121 млн рублей.

По версии надзорного ведомства, часть недвижимости и транспорта Линар Закиров приобрел на имена родителей своей супруги с целью сокрытия. Прокуратура требует взыскать квартиру и коттедж в Сочи, оформленные на отца жены мэра, а также два автомобиля Porsche Cayenne, зарегистрированных на ее мать.

Рената Валеева