Товарооборот сельхозярмарок в Татарстане превысил 460 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершились весенние сельскохозяйственные ярмарки, проходившие в выходные дни на площадках Казани, Набережных Челнов, Зеленодольского и Нижнекамского районов, а также поселка Камские Поляны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпроды.

По итогам семи ярмарочных недель было завезено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 461,5 млн рублей.

В частности, реализовано 664 тонны овощей (в том числе 376,8 тонны картофеля), 135,8 тонны разливного молока, 212,1 тонны сахара, 1,189 млн штук куриных яиц и 544,3 тонны мяса (в том числе 275,7 тонны говядины).

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Для проведения ярмарок было задействовано 5 489 единиц транспорта.

Напомним, что с 13 по 18 мая 2025 года в Казани пройдет ярмарка Kazan Halal Market, которая станет частью KazanForum. Мероприятие пройдет на территории «Агропромышленного парка».



Рената Валеева