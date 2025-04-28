ГП: авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией может вернуться в ближайшее время

На прошедшей в Москве встрече генпрокурора России Игоря Краснова и генпрокурора Королевства Саудовская Аравия Сауда бен Абдаллы Аль Муаджиба обсуждался вопрос возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом пишет ТАСС.

Краснов отметил, что путь от Москвы до Эр-Рияда занимает неоправданно много времени, что не способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Он также выразил надежду на то, что Генпрокуратура сможет повлиять на разрешение этой проблемы.

Сауд бен Абдалла Аль Муаджиб заверил, что работа над решением вопроса находится в завершающей стадии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще на прошлой встрече в Рио-де-Жанейро в рамках первого саммита руководителей прокурорских служб «Группы двадцати» в октябре прошлого года отмечалось, что уже определены как минимум два авиаперевозчика, готовых к полетам, — российская Red Wings и саудовская Flynas. Однако тогда препятствием для возобновления полетов было отсутствие гарантий со стороны Саудовской Аравии о незадержании авиационной техники по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями.

Рената Валеева