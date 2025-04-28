Российские военные освободили Каменку в Харьковской области

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

В сводке российского военного ведомства говорится, что группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой Народной Республике.

По данным Минобороны, противник потерял более 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шесть складов боеприпасов.

24 апреля стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР.