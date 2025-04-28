Движение троллейбусов и трамваев восстановлено на улице Гаврилова в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В 11.10 мск движение троллейбусов и трамваев на улице Гаврилова в Казани было полностью восстановлено. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.

Ранее утром на улице Гаврилова произошло повреждение контактной сети, что привело к приостановке движения троллейбусов и изменению маршрутов трамваев.

В связи с инцидентом было временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1, 2 и 13. Трамвайные маршруты №5, 5а и 7 временно следовали по измененному маршруту через улицы Халитова и Саид-Галеева.

В настоящее время движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Рената Валеева