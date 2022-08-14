Средневековые бои, опера «Кара пулат» и огненное шоу: в Татарстане состоялся фестиваль «Великий Болгар»

В Татарстане уже в восьмой раз проходит фестиваль средневекового боя «Великий Болгар — 2022», на него собрались десятки тысяч гостей из разных городов и более 300 любителей средневекового боевого дела — на ристалищах развернулись поединки мечников, конников и лучников.
На фестивале можно приобщиться и ко вполне мирным занятиям средневековья — например, к труду ремесленников, или попробовать угощения из глиняной утвари, послушать выступления фолк-музыкантов, а для детей здесь из картона соорудили целый рыцарский замок.
Гости фестиваля также могли увидеть оперу «Кара пулат» композитора Эльмира Низамова на либретто Рената Хариса. Завершили первый день фестиваля фаер-шоу «Огненная сказка» и салют, во время которого организаторы попрощались с посетителями фестиваля.
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