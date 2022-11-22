Уголь, нефть, газ, логистика и школы

Афганские татары предложили Татарстану начать вести масштабный бизнес у себя на родине

Афганские татары предложили Татарстану организовать добычу полезных ископаемых на своей территории, взять под свое крыло производства ушедших из страны компаний и стать основным партнером в сфере логистики российской и афганской продукции. Об этом сообщил на пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана» Забихулло Надери, председатель общественно-культурного фонда татар Афганистана и Совета татар Афганистана. В частности он указал, что, по данным еще советских специалистов, у Афганистана есть запасы нефти в 300 млн тонн и газа в 2000 млрд кубических метров.

Ушли западные компании? Пусть приходят татарстанские



— Сейчас наша страна активно развивается, — указал гость, — только в северной части Афганистана, где проживают татары, вырабатывается почти 10 тыс. тонн каменного угля в день. Мы готовы организовать самые лучшие условия для татарстанских компаний для добычи полезных ископаемых.



Также Надери рассказал, что в Афганистане осталось много производств западных компаний. Он предложил республиканским предпринимателя произвести их экспертизу и вернуть к жизни.

— В Афганистане активно развивается сфера автомобильных перевозок через Узбекистан, — продолжил председатель. — Через нашу страну за один год провезены тысячи тонн товаров.

В 2023 году планируется строительство железнодорожных дорог между Афганистаном и Пакистаном, они будут строиться по российским стандартам. По прогнозам, по этим дорогам ежегодно будут провозиться 20 млн тонн грузов. Это будет транспортный центр Центральной Азии. Афганистан предлагает Татарстану стать основным партнером в сфере логистики российской и афганской продукции.

Школы будут — дайте навыки



Впрочем, наибольшие аплодисменты вызвала реплика, что сейчас более двух миллионов татар Афганистана получают свидетельства о рождении, и в 12 провинциях в 10 тысячх школ будет изучаться татарский язык.

Гораздо больше, чем в Татарстане. Но, отметил Надери, требуется поддержка республики — онлайн-образование, подготовка учителей в республиканских университетах, учебники.

Афганские татары приезжали в Татарстане, во время мероприятий VIII съезда Всемирного конгресса татар. Основным представителем их в нашем регионе является генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.

В октябре 2021 года он провел пресс-конференцию, где рассказал, что, по его мнению, Татарстан должен создать свое представительство в Афганистане, чтобы оказывать помощь местным татарам — а это мука, сахар и подсолнечное масло.

В марте 2021 года правительство Афганистана добавило в паспорт графу национальность — и около полумиллиона человек записали себя татарами. Также Хабибуллин заявил, что Афганистан «находится на грани своего голодомора. Значительная часть населения фактически не просто проживает за чертой бедности, под угрозой существование миллионов афганцев».