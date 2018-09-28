Кто построит Сlover 2, или Почему структуры «Росгосстраха» не признают проект своим?

Землю под строительство второй очереди Сlover house продали никому неизвестной московской компании

Земля в Щербаковском переулке, где планировалось построить вторую очередь знаменитого Clover house, оказалась в руках нового хозяина. Но похоже, что смена оказалась формальностью — компания-собственник сначала принадлежала кипрскому оффшору, а затем перешла к ничем не примечательному неизвестному «физику». Хотя многое указывает на то, что фактически проектом Сlover house, как и раньше, владеет «РГС Недвижимость», связанная с «Росгосстрахом» Данила Хачатурова, в самом РГСН от него всячески открещиваются. Почему страховая компания решила не признавать свое участие в девелоперском проекте, разбиралось «Реальное время».

Кому продали землю под «Кловером»?

Земельный участок в Щербаковском переулке, рядом с которым сейчас одиноко возвышается Сlover house и в котором должна быть построена вторая очередь жилого комплекса Clover 2, оказался в руках московской компании «ПрофКапитал». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ее единственным владельцем и руководителем является некий Алексей Лямзаев, о котором практически ничего неизвестно. При этом до августа 2015 года компания принадлежала Лямзаеву только на 10%, остальная часть была оформлена на кипрскую компанию. ООО «Профкапитал» зарегистрировано в конце 2004 года в Москве на Тишинском переулке. Ее выручка от продаж в прошлом году составила 87 млн 417 тыс. рублей, при этом прибыли нет, есть только убыток в 126 тыс. рублей. Никаких других юрлиц господин Лямзаев не учреждал и другими организациями никогда не руководил.

До октября прошлого года земельный участок с кадастровым номером 16:50:011102:1307 принадлежал ООО «Мегаполис», которое создавалось специально для строительства Сlover house и было зарегистрировано в кипрских офшорах. C прошлого года генеральным директором компании является никому неизвестный Артем Силивончик.

Хотя именно «Мегаполис» числился в проектной декларации Сlover house в качестве застройщика, ни для кого не было большим секретом, что на самом деле за проектом Сlover house стояло ООО «РГСН», расшифровывающееся как «Росгосстрах Недвижимость» и аффилированное с «Российской государственной страховой компаний». По данным федеральных СМИ, позже «РГС Недвижимость» стало работать под брендом «Кловер групп». Казанский Сlover house — далеко не единственный девелоперский проект страховой компании. В Санкт-Петербурге у компании есть бизнес-центр на Ушаковской и комплекс апартаментов «Голландия», в Подмосковье — ЖК «Аристово-Митино», в Москве — комплекс апартаментов бизнес-класса «Дом на Красина», в Сочи — жилой комплекс «Остров мечты».

В 2016 году на фоне финансовых трудностей основатель «Россгосстраха» Данил Хачатуров договорился о переходе своей компании под контроль «Открытие холдингу». Фото prav.tatarstan.ru



РГСН: «Сlover House — не наш проект»

Как известно, в 2016 году на фоне финансовых трудностей основатель «Россгосстраха» Данил Хачатуров договорился о переходе своей компании под контроль «Открытие холдингу», при этом сам он должен был остаться в числе акционеров. Однако спустя год Центробанк объявил о санации самого «Открытия» и фактически вместе с банком к государству перешел и «Росгосстрах». Часть «дочек» «Росгосстраха», в том числе «РГС Недвижимость» и другие девелоперские проекты, перешли под контроль «Открытие холдинга», руководство над которым на тот момент удалось сохранить основателю «Открытия» Вадиму Беляеву.

В списке аффилированных лиц, опубликованном на сайте «Открытие холдинг», фигурирует и формальный застройщик Clover house компания «Мегаполис» с гендиректором Артемом Силивончиком, и та же РГСН. К слову, это подтверждает мысль о том, что за проектом Clover house стоит именно «РГС Недвижимость», хотя структуры «Росгосстраха» и раньше неохотно признавали свою причастность к нему.

Мы поинтересовались у экспертов, с какой целью «Мегаполис» мог передать свое имущество явно подставному «ПрофКапиталу». По мнению руководителя компании «Татюринформ» Марата Камалова, причин переоформления участка недвижимости может быть масса:

— Переоформление недвижимости — абсолютно нормальное явление в коммерческой деятельности. Мотивы могут быть любые — смена бенефициара, защита от посягательств, получение кредитов, займов на необремененное лицо, вариантов может быть очень много, угадать истинные причины, не зная подоплеку, очень сложно, — считает он.

На вопрос о том, может ли за сделкой стоять попытка вывода активов, Марат Камалов отвечает отрицательно:

— Такую циничную схему в виде переоформления активов с фирмы на фирму научились взламывать еще лет 10 назад. То, о чем вы говорите, для любого арбитражного управляющего как азбука. Даже если поставить 20—30 фирм, это все легко вычисляется шаг за шагом. Если у ребят хорошие консультанты, это самый нелепый способ вывода активов — перевод с юрлица на юрлицо, — говорит Марат Камалов.

В самом «РГС Недвижимость» всячески отрицают свое отношение к казанскому Clover house.

— Нет, Сlover House — не наш проект. Да, вы попали в «РГС Недвижимость», но этот комплекс уже давно не является собственностью нашей компании. Собственник сменился. Кто сейчас — не могу сказать — или «Кловер групп» или «РГС Жизнь», не знаю точно, — ответили «Реальному времени» в приемной РГСН.

В «РГС Жизнь» нам также ответили, что их компания не занимается проектом «Кловер групп». Что касается ООО «ХК Кловер Групп», она зарегистрирована на Кипре, а ее владельцем числится некий Александр Попов, который является совладельцем и гендиректором еще порядка 50 компаний. В общем, если РГСН как-то и связан с «Кловером», то формально выявить эти связи очень сложно, поскольку большая часть компаний, имеющих к нему отношение, зарегистрированы в офшорах либо на неизвестных физлиц.

По московскому номеру телефона, указанному на официальном сайте «Кловер групп», мы услышали лишь длинные гудки. По другому номеру, который в открытых источниках значится как принадлежащий «Кловеру», нас соединили с РГСН. Попытки позвонить в казанский отдел продаж также не увенчались успехом — на протяжении всего дня линия странным образом была занята.

Треугольную башню построили на месте знаменитой кондитерской фабрики «Заря». Фото lslold.ksu.ru

Как РГСН разбирался с чехами в суде

Строительство Сlover house в Казани имеет давнюю и непростую историю. Начнем с того, что треугольную башню построили на месте знаменитой кондитерской фабрики «Заря». Договор о продаже земельного участка площадью 1,4 га между ЗАО «Кондитерская фабрика «Заря» и ООО «РГС Недвижимость» был заключен в 2008 году. Тогда же успели заказать проект и начать строительные работы, но из-за кризиса проект пришлось заморозить.

Спасать объект согласился чешский АО «Коммерчни Банк», который выдал застройщику (им числилось ООО «Мегаполис») кредит более чем на 2,8 млрд евро. В итоге Сlover house удалось сдать в эксплуатацию в 2014 году. И тут, как назло, грянул очередной кризис, и если на момент подписания соглашения с банком евро стоил 63,5 рубля, то позже он вырос в цене до 84,6 рубля. Застройщик перестал вовремя исполнять обязательства, из-за чего кредитор, естественно, занервничал. Начались судебные разбирательства с РГСН, в ходе которых «Коммерчни Банк» заявил о попытке застройщика вывести активы и просил приостановить продажу квартир в доме.

Может быть, именно из-за этих пертурбаций и приостановок продаж в доме в Щербаковском переулке до сих пор остались нераспроданные квартиры. Согласно информации на сайте, стоимость однокомнатных квартир варьируется от 5 млн рублей, 2-комнатных — от 6,9 млн рублей, 3-комнатных — от 7,6 млн рублей. Правда, нужно учесть, что «двушки» и «трешки» здесь довольно большие по площади — порядка 80—100 кв. м. Самый дорогой «квадрат» в «однушке» — он обойдется примерно в 100 тыс. рублей.

Начались судебные разбирательства с РГСН, в ходе которых «Коммерчни Банк» заявил о попытке застройщика вывести активы и просил приостановить продажу квартир в доме. Фото idnes.cz

«Сlover 2 отправили на доработку»

Из-за своего необычного архитектурного облика Сlover house, с одной стороны, быстро превратился в хорошо узнаваемый и знаковый объект, с другой — много раз подвергался шквалу общественной критики. Пожалуй, только ленивый казанец не успел высказаться о том, как некрасиво Сlover house торчит над малоэтажной застройкой в историческом центре. Казанцы даже прозвали дом «утюгом» за его необычную форму. Свое недовольство треугольной высоткой высказывал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Неудивительно, что проект строительства второй очереди Сlover 2 не был принят с большим восторгом на комиссии по застройке в исторических поселениях, ведь городским и республиканским властям не раз пеняли на то, почему они разрешили построить такую высотку в центре Казани. Впрочем, проект второй очереди, разработанный казанской проектно-дизайнерской мастерской «БиПлан», предполагал строительство не многоэтажки, а четырех жилых домов в 6—8 этажей и общей площадью 24,5 тыс. кв. м. Проект Сlover 2 выглядел совсем неплохо и предполагал более мягкий переход от малоэтажной к высотной застройке. Тем не менее Рустам Минниханов его завернул, посчитав, что строение не должно иметь более трех этажей.

— Его отправили на доработку. Проектом, как и прежде, будет заниматься его собственник. Он должен пересмотреть варианты, рассчитать, как это будет по-другому. Насколько мне известно, «Кловер Групп» является собственником. На комиссии ему было дано поручение снизить этажность. Так что сейчас он пошел думать, ждем от него следующих предложений, ведь это уже не первое и не второе от него предложение было, это очередной раз. Может, он привлечет других проектировщиков, может быть, решит вопрос как-то по-другому, не знаю, — рассказала «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова.

По мнению директора агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, вторая очередь Clover house, очевидно, будет пользоваться большим спросом, а вот решение сделать его малоэтажным она считает абсолютно правильным.

— Он будет однозначно пользоваться популярностью, потому что в центре дефицит невысокоэтажных предложений. Наверное, он обречен на успех и на популярность. Думаю, предложение оставить три этажа — правильное. Правда, с трех этажей экономическая целесообразность будет немного иная и, соответственно, ценник тоже будет другим. Учитывая, что три этажа будут соседствовать с этим «монстром», мне кажется, архитектурно будет очень сложно придумать, как это гармонизировать. Дом мне нравится, только не на этом месте, — говорит Гизатова.