Маклаков Олег Александрович
Общая информация
Родился 31 августа 1978 года.
Образование
2001 г. — окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Градостроительства и планировки сельских населенных мест».
Трудовая деятельность
С 2016 г. — совладелец и директор ООО «Аксиом Архитект».
С 2012 г. — совладелец ООО «Аксиом» («Архитектурно-конструкторская студия идей Олега Маклакова».
Женат, трое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, пр-кт Ибрагимова, 56А оф 9
- Телефон: (917) 263-15-68
- Email: info@aksiom.ru
- Сайт: http://aksiom.ru/
Дата последнего обновления: 03.12.2020