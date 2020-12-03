Список персон

Маклаков Олег Александрович

Строительство

Общая информация

Родился 31 августа 1978 года.

Образование

2001 г. — окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Градостроительства и планировки сельских населенных мест».

Трудовая деятельность

С 2016 г. — совладелец и директор ООО «Аксиом Архитект».
С 2012 г. — совладелец ООО «Аксиом» («Архитектурно-конструкторская студия идей Олега Маклакова».

Женат, трое детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420080, пр-кт Ибрагимова, 56А оф 9
  • Телефон: (917) 263-15-68
  • Email: info@aksiom.ru
  • Сайт: http://aksiom.ru/

Дата последнего обновления: 03.12.2020

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