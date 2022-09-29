Президент России потребовал исправить все ошибки при мобилизации

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Президент России Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, сообщает RT.



Путин отметил, что от граждан поступает много данных и вопросов по организации призыва, качеству снабжения, бытовых условий и других вопросов, связанных с частичной мобилизацией.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Путин подтвердил, что призыву по мобилизации подлежат только граждане в запасе, прежде всего кто имеет востребованные специальности и опыт. Президент отметил, что призванные на военную службу обязательно должны проходить дополнительную военную подготовку.

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Маргарита Головатенко