Президент России потребовал исправить все ошибки при мобилизации
Президент России Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, сообщает RT.
Путин отметил, что от граждан поступает много данных и вопросов по организации призыва, качеству снабжения, бытовых условий и других вопросов, связанных с частичной мобилизацией.
Сегодня Путин подтвердил, что призыву по мобилизации подлежат только граждане в запасе, прежде всего кто имеет востребованные специальности и опыт. Президент отметил, что призванные на военную службу обязательно должны проходить дополнительную военную подготовку.
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