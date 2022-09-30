Владимир Путин: Россия открывает не только двери, но и сердце

Президент России Владимир Путин заявил, что современная Россия предоставила людям, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, право выбора — и они сделали выбор быть с Россией.



— Россия открывает не только двери, но и сердце — добро пожаловать домой, — произнес Путин на концерте в честь вступления в состав РФ новых территорий.



Президент России заявил, что сегодня — день правды и справедливости.



Сегодня в Георгиевском зале Московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

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Маргарита Головатенко